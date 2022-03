Thuis je EV opladen is nu dubbel zo duur als publiek laden

Dat wordt vechten om openbare laadpalen.

We hebben het hier op Autoblog vooral over de astronomisch hoge benzineprijzen, maar intussen gaan de stroomprijzen ook door het dak. Dat merk je niet zozeer bij de openbare laadpalen, maar wél als je de auto thuis aan de stekker hangt.

Tot halverwege vorig jaar was het nog heel duidelijk waar je het goedkoopst kon laden: thuis. De stroomprijzen zijn jarenlang stabiel gebleven. Gemiddeld gezien zat de prijs rond de €0,22 per kWh.

Bij reguliere openbare laadpalen betaal je vaak €0,35 per kWh, wat dus duidelijk minder voordelig was. Logisch ook. Uiteraard zijn snelladers nog een stuk duurder. Bij Fastned betaal je bijvoorbeeld €0,69 per kWh. Bij Tesla Superchargers (waar iedereen tegenwoordig welkom is) betaal je een soortelijk bedrag.

Als je voorheen thuis kon opladen dan deed je dat dus, maar dat is nu niet meer zo vanzelfsprekend. Sinds juni vorig jaar is de stroomprijs keihard gestegen en de afgelopen maand zijn de prijzen helemaal door het dak gegaan. Het gemiddelde tarief ligt nu boven de €0,60 per kWh.

De tarieven bij de openbare laadpalen zijn echter niet meegestegen. En dat betekent dus dat het veel interessanter is geworden om je auto aan een openbare laadpaal te hangen. Sterker nog: zelfs opladen bij een snellader kan voordeliger zijn. Zeker wanneer je een abonnement hebt.

Het kan dus zomaar zijn dat je buurman met een eigen laadpaal opeens een openbare laadpaal in gaat pikken. Overigens wordt wel vanaf 1 juli het btw-tarief verlaagd, dus dan wordt de stroomprijs weer iets minder dramatisch.

Foto: @thomcarspotter

Via: Maarten Hachmang op LinkedIn