Nationaal Laadonderzoek: we laden thuis met zonnepanelen

De resultaten van het Nationaal Laadonderzoek 2022 zijn binnen: thuisladers hebben bovengemiddeld vaak zonnepanelen.

De energieprijzen rijzen de pan uit en elektriciteit is dus fors duurder geworden. Soms zelfs duurder dan het rijden in een benzineauto. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Want als je thuis zonnepanelen hebt en slim laadt, is dat natuurlijk veel voordeliger.

Dat weten de deelnemers aan het Nationaal Laadonderzoek ook. Van de thuisladende EV-rijders heeft namelijk 79 procent zonnepanelen op het dak liggen. Dat is fors meer dan het algemene landelijke gemiddelde, namelijk 19 procent van de Nederlandse huishoudens heeft zonnepanelen.

Dure energiecontracten

Het Nationaal Laadonderzoek 2022 is een initiatief van ElaadNL, Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en wordt uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen. Het is de derde editie en er deed een recordaantal van bijna 3.000 respondenten mee aan het onderzoek. Nu de energieprijzen zo stijgen hebben de onderzoekers dit meegenomen hier extra aandacht aan gegeven.

Nu geeft 21 procent van de thuisladers al aan een duur energiecontract te hebben. Daar weer een kwart van stapt van thuisladen over naar een publiek laadpunt omdat dat op dit moment goedkoper is dan laden aan huis. Volgens Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische rijders zal dit leiden tot meer druk op de publieke laadpalen.

Op dit moment zijn stroomtarieven van publieke laadpunten in veel gevallen lager dan laden thuis. Maar ook de tarieven van publieke laadpunten zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd stijgen waardoor het kostenvoordeel ten opzichte van thuisladen wegvalt. Laadkosten en tankkosten groeien naar elkaar toe, dat is zorgelijk gezien de ambities voor elektrisch rijden en het belang hiervan voor de klimaatdoelstelling.”

Publieke laadpunten

Die publieke laadpunten plaatsen gaat inmiddels wel minder snel dan voorheen. Op dit moment duurt het in de helft van de gevallen van aanvragen tot plaatsing van een publieke laadpaal zo’n 7 tot 12 maanden voordat de eerste auto staat te laden.

Overigens is de meerderheid van de EV-rijders wel tevreden over de laadinfrastructuur. Alle beschikbare manieren van laden scoren een ruime voldoende. Thuisladen wordt met een 9,3 beoordeeld, openbaar laden krijgt met een 6,8 de laagste score.

Range anxiety

Veel mensen maken zich zorgen over de actieradius van een elektrische auto. Ze zijn bang dat ze met een lege batterij komen te staan. Uit het Nationaal Laadonderzoek blijkt dat 30 procent van de volledig elektrische rijders per dag nooit meer kilometers rijdt dan de actieradius van hun EV. Die laden dus nooit onderweg.

Net geen 70 procent geeft aan maximaal twee keer per maand onderweg bij te moeten laden. Snelladen is dan wel iets waar de gebruikers positief over zijn, dat scoort een 7,8 en 65 procent van de EV-rijders geeft aan wel eens gebruik te maken van een snellader. De range anxiety zijn we dus wel een beetje voorbij.

Buitenland

Voor het buitenland is ook steeds minder angst. Zo’n 63 procent gaat gewoon voor werk of vakantie met de elektrische auto naar het buitenland. De grootste groep die dat niet doet geeft aan sowieso niet met de auto naar het buitenland te gaan. Die stappen dus gewoon in een vervuilend vliegtuig of blijven in eigen land. Een kleine groep van 6 procent kiest voor een trip naar het buitenland in een benzineauto.

Als laatste concluderen de onderzoekers van het Nationaal Laadonderzoek nog dat we inmiddels het stadium van early adopters en innovators voorbij zijn. Elektrisch rijden wordt steeds gewoner en de groep van early majority groeit flink door.