Techniek: is staal het nieuwe aluminium?

Staal dat terugslaat.

Als je het hebt over autoliefde dan denken de meesten waarschijnlijk aan sexy koetsen, gillende motoren en het geurige aroma van onverbrande benzine met een hint van olie uitgestoten door een patente klassieker op een koude herfstdag. Waar je waarschijnlijk niet direct aan denkt, is de vraag van welk materiaal het object van je affectie eigenlijk gemaakt is. Enige uitzonderingen daargelaten is dat namelijk vrij zouteloze, droge kost.

Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is en dat er de laatste jaren veel ontwikkeling is geweest op dit vlak. We kennen allemaal de roestvrij stalen DeLorean en dankzij Jeremy Clarkson weet iedereen dat een Corvette ‘van plastic’ is. Maar ook voor huis-tuin-en-keuken auto’s wordt het gebruik van lichtgewicht materialen steeds belangrijker. Dit alles natuurlijk in verband met de uitstoot des doods.

In 2013 schreven we al dat aluminium de komende jaren steeds meer mainstream zou worden in de autowereld. Zoals altijd, hadden we gelijk. Aluminium heeft flink aan terrein gewonnen. Vroegah was staal goud, maar tegenwoordig bestaan auto’s gemiddeld voor tien procent uit alu en voor 55 procent uit staal. Doch staal laat dit niet op zich zitten en slaat keihard terug.

Grote staalmakers werken aan nieuwe legeringen die net zo sterk en vrijwel net zo licht als aluminium zijn, maar tegelijkertijd minder kosten. In 2021 moet het gaan gebeuren, volgens Automotive News. Fabrikanten zijn altijd op zoek naar puike deals en de staallobby hoopt dat investeringen in elektrische aandrijflijnen zoveel geld zullen opslokken dat autobedrijven interesse hebben om ‘te beknibbelen’ op de rest van de auto. Zeker als de kwaliteit daar niet onder lijdt.

Zo blijkt wederom: hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. Doe jij je Alu-commodities vast van de hand, of heb je balls of steel en zwicht je niet voor de mannen van staal?