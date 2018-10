Dit is de bruutste auto die jij vandaag gaat zien

Een perfecte auto voor RTL7 kijkers!

Het is wellicht dé automobiele dinosauriër van dit moment: de Dodge Challenger. Het was een verlate reactie op de retro-muscle car renaissance van Dodge, maar misschien wel de gaafste. De Mustang is het goedkoopst, de Camaro is het beste en de Challenger is het bruutste. Is dat niet wat we willen van een muscle car? Dat een Mustang GT met 5.0 V8 in de VS ongeveer hetzelfde kost als een 230i Coupé en de Camaro SS 1LE de vloer aanveegt met de M4 Coupé maakt niet zoveel uit. De Challenger is gewoon bruter. Er is een Challenger voor iedereen, jouw favoriet vind je in dit lijstje.

Grote kans dat we uitkomen bij de Challenger Demon, de allerdikste Challenger die je kon kopen. Uit welk graniet de blokken zijn getrokken is niet bekend, maar de krachtsreserves lijken eindeloos te zijn. Speciaal voor de SEMA-beurs die aanstaande is, zijn de enthousiastelingen van SpeedKore aan de slag gegaan met een Demon. Het doel was om de snelste Demon aller tijden te maken en daar zijn ze uitstekend in geslaagd. De supercharger is eraf gehaald ten faveure van een twin turbo setup.

Het resultaat is een Veyron-vernederende 1.203 pk. Let wel, dit zijn de pk’s op de wielen. Op de krukas pompt het blok er 1.400 paarden uit. De auto doet de kwartmijl in 8,77 seconden met een eindsnelheid van 162 mijlen per uur. Voor de Europeanen onder ons: in 8,77 seconden heeft deze Demon Twin Turbo 402,336 meter afgelegd met een eindsnelheid van 260,71 km/u! Dat is overigens niet alleen bereikt met meer vermogen. De auto is voorzien van een carrosserie geheel vervaardigd uit koolstofvezel. De Speedkore Dodge Challenger SRT Demon Twin Turbo beleeft zijn debuut op de SEMA in Las Vegas, die 30 oktober aanstaande van start gaat.