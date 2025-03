Koop geen Tesla Model Y!

Niet nu tenminste, wacht nog even. Dit is waarom…

Ja, een oproep om geen Tesla Model Y te kopen op Autoblog. Dat zijn weer die EV-haters en Tesla bashers van dat vermaledijde blog natuurlijk. Of onderdeel van het cancellen van Elon Musk?

Nou nee hoor, het heeft helemaal niets te maken met de strapatsen van de First Buddy van de Verenigde Staten, het heeft te maken met de prijs van de Tesla Model Y. Ome Elon is al niet vies van een fijne prijsoorlog en wisselende prijzen, maar nu gaat het merk het echt anders aanpakken.

Goedkope versie Tesla Model Y

Volgens mensen in regenjassen die met persbureau Reuters hebben gesproken, werkt Tesla aan een goedkopere versie van zijn bestverkochte model, de Model Y. Het is niet alleen ons opgevallen dat de verkoopaantallen en de koersen dalen, ook de EV-bouwer zelf ziet dat het marktaandeel terugloopt en gaat handelen.

Daarom is de Amerikaanse fabrikant gestart met een twintig procent goedkopere versie om het marktaandeel in de nabije toekomst weer te vergroten. Het project is “E41” gedoopt en moet gebruik maken van de huidige productielijnen.

Marktaandeel China

De aanleiding voor de goedkopere versie is vooral het afgenomen marktaandeel in China. De concurrentie is daar moordend en dus moet Tesla iets doen. De productie van de goedkopere Model Y zal dan ook in de fabriek in Shanghai starten. De daar gebouwde auto zal voornamelijk voor de Chinese markt zijn.

Dat betekent niet dat wij de goedkopere versie niet krijgen, aldus de bronnen tegen Reuters. Hij wordt straks ook in Europa en Amerika gebouwd. De twintig procent goedkopere Tesla Model Y zal vanaf 2026 in productie gaan in China, dus als je nog even kunt wachten, koop dan nog even geen Tesla Model Y. Als je überhaupt nog in een Tesla wil rijden natuurlijk.