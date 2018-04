Infiniti Q Inspiration is basis van wat komen gaat

Er is wel een twist.

Eerder dit jaar, in Detroit, trok Infiniti het doek van de Q Inspiration Concept. Onder de kap zat een viercilinder VC-turbomotor. Wat we toen niet wisten is dat deze auto de basis is van de nieuwe toekomst van Infiniti, in de vorm van elektrificatie.

Op de Beijing Autoshow heeft Infiniti dit bekend gemaakt. Op basis van het platform waar de auto op staat, gaan de Japanners elektrische auto’s bouwen. Eén van de vijf nieuwe elektrische auto’s zullen in China worden geproduceerd. Dit zei Infiniti topman Roland Krueger erover:

INFINITI is developing a new platform for electrified vehicles inspired by the Q Inspiration concept car, which shows the new design language for the age of autonomy and electrification. We very much had China in mind when designing the Q Inspiration, which shows a very sporty, performance-oriented electric concept, with a much bigger interior space

Het luxe automerk stapt tamelijk laat in de wereld van de elektrische auto. Zeker als je weet dat het merk onderdeel is van Nissan, die met de Leaf juist bekend staat als pionier op het gebied van elektrische ontwikkelingen. Wat we precies mogen gaan verwachten van Infiniti is nog niet duidelijk. Meer dan een aankondiging werd er niet gedaan. Of het hier dus gaat om een hybride of een volledige elektrische auto is niet bekend.