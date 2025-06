Italiaan geeft twee jaarsalarissen uit bij één flitspaal

Deze Italiaan heeft in zes maanden bij één flitspaal voor twee jaarsalarissen aan boetes verzameld. Maar daar kon hij niks aan doen…

Iedereen zal het wel eens overkomen. Je rijdt net een paar kilometer per uur te hard en het gebeurd in een flits… Au! Post uit Leeuwarden. Dat gaat in Nederland allemaal erg efficiënt en bovenal lekker rap. Kost een hoop centen maar je leert het wel af om op een bepaald stukje weg te hard te rijden.

In Italië werken de dingen wat minder soepel en snel. Zo kwam ik in november 2024 een tolpoortje tegen wat stuk was en kreeg ik vorige week de rekening gepresenteerd. Op kenteken een brief van de Autostrada Italia dat ze voor de zekerheid vanaf het kapotte poortje de afstand naar de meest veraf gelegen oprit hadden genomen om alsnog even af te rekenen. Wel 56 euro terwijl het een stukje van 3 euro betrof. Maar ja toon maar eens na dik zes maanden aan waar je er toen wél bent opgereden…

Vier jaar na dato

Maar ik dwaal af. Het gaat hier om de 40 jaar oude Italiaan Andrea Feretto. De beste man is beveiliger van beroep en werkte in 2021 een paar dorpen verderop waar hij de plaatselijke supermercato mocht beveiligen. Vier jaar geleden reed hij zes maanden lang elke ochtend van huis naar werk en in de avond weer terug.

Twee keer per dag reed hij langs de provinciale weg van Nizza Monferrato via Alessandria naar Bazzana di Mombaruzzo naar zijn werk in Tortona. Mooie route met een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

Nou worden die borden langs de weg hier in Italië meer ervaren als een suggestie dan als een verplichting. De lokalo’s houden zich dus gewoon niet aan de bepalingen. Ook in het land van de pizza en de pasta staan er daardoor inmiddels overal flitspalen. Autovelox noemen ze zo’n flitser hier.

Boetes tot drie jaar vertraagd

Ook op de route van beveiliger Feretto stond een autovelox. Die flitspaal zoefde de Italiaan zes maanden lang twee keer per dag met een te hoge snelheid voorbij. Alleen kreeg hij de bekeuringen niet zo heel snel binnen. Sommige boetes vielen pas in 2022 op de deurmat. Andere bekeuringen pas in 2023.

Weer andere boetes en aanmaningen werden niet aan huis bezorgd maar bleven op het postkantoor liggen omdat hij moest tekenen voor ontvangst. De beste man was alleen zo hard aan het werk dat hij daar niet aan toekwam. Of zoiets.

Uiteindelijk kreeg hij in december 2024 van de Polizia Provinciale een totaaloverzicht van wat er nu eigenlijk open staat aan boetes en aanmaningen, hij betaalde immers nooit. Totaalbedrag: 28.000 euro! Allemaal door de onfortuinlijke Italiaan bij één flitspaal verzameld…

Non lo sapevo…

Daar krijgt Andrea het nogal Spaans Italiaans benauwd van! Hij verdient namelijk maar 1.100 euro per maand. Hij mag dus twee jaarsalarissen overmaken. Andrea wist van niets! Non lo sapevo… Die flitspaal staat verscholen achter een drie meter hoge heg en het verplichte bord dat de paal aankondigt is ook niet goed zichtbaar. Zo moppert de beveiliger tegenover de Italiaanse lokale pers.

Vol goede moed toog de onfortuinlijke Italiaan naar een advocaat, want dit moest allemaal wel onterecht zijn. Immers als de boetes tijdens die zes maanden binnen waren gekomen had hij zijn gedrag aan kunnen passen, dat is toch het doel van die flitskasten? Niet om iemand financieel om zeep te helpen?

Dat wordt dokken!

Helaas voor hem is hij alleen wel te laat. Alle mogelijkheden en termijnen om in beroep te gaan tegen de waslijst aan bekeuringen (zes maanden lang, twee keer per dag) zijn lang en breed verlopen. Er rest dus maar één ding. Een betalingsregeling. Als hij ontdekt waar Abraham de mosterd haalt is hij waarschijnlijk van zijn schuld af.

Overigens geeft Google Maps alle flitspalen hier in Italië netjes aan, net als Flitsmeister die de vaste palen allemaal weet te staan. Kun je net als alle Italianen vol in de ankers voor de autovelox om er in een slakkengang van 30 kilometer per uur voorbij te rijden en dan weer volle bak op het gas. Let in Italië wel even op voor ander boeventuig dat je graag geld afhandig maakt, en nee dat is niet alleen voorbehouden aan de overheid.