De zomervakantie staat voor deur. Laadstress voor de reis met de elektrische auto?

We zitten al weer een eindje in juni en dat betekent dat we aan het aftellen zijn tot de zomervakantie. Steeds meer mensen rijden elektrisch en dat betekent een net iets andere mindset dan met de auto op dinosap.

Immers je moet op tijd je auto laden. Onderweg naar de bestemming is het fijn als je de auto aan een DC lader (snellader) kunt hangen, want dan kun je snel weer door. Eenmaal op de bestemming is een “gewone” laadpaal voldoende.

Laadstress

Nou is elektrisch rijden alles behalve nieuw, dus draaien veel mensen hun hand voor deze logistiek niet meer om. Meer dan de helft van de Nederlanders die met hun EV op vakantie gaan heeft niet of nauwelijks last van laadstress.

Terecht want onderweg naar populaire vakantiebestemmingen kom je vrijwel elke 300 kilometer minimaal tien snellaad-mogelijkheden tegen. Dat blijkt uit onderzoek dat de site Wegenvignetten.nl heeft gedaan op basis van data van de European Alternative Fuels Observatory.

In deze landen staan de meeste snelladers

Niet geheel verrassend vind je de meeste sneladers in Noorwegen. Elke 300 kilometer zijn er daar 31 verschillende mogelijkheden te vinden om je auto aan een snellader te hangen. Luxemburg scoort hoger met 35 opties per 300 kilometer, maar dat land is zo klein dat het beeld daardoor iets wordt vertekend.

Landen als Malta, Cyprus en Hongarije vallen op als plekken waar snelladen ten opzichte van de lengte van het wegennet het minste ingeburgerd is. Nou zijn die eerste twee eilanden, maar in Orbanistan verwachten we eigenlijk wel wat meer. Zeker nu BYD daar de ene na de andere fabriek uit de grond stampt.

In Duitsland vindt je dertien snelladers per 300 kilometer en in Frankrijk acht stuks. Overigens wordt er per lader geteld. Het is in theorie dus mogelijk dat die laders op één Raststätte of air de service staan.

In Nederland meeste laadpalen

De hele vakantie snelladen gaat wel in de papieren lopen natuurlijk. Eenmaal op de bestemming is een (semi-)publieke laadpaal voldoende. Nederland is in deze “gewone” laadpalen, of AC-laders, de absolute kampioen.

In ons land vind je elke tien kilometer maar liefst dertien van die laadpunten. Luxemburg volgt met acht stuks nog een beetje het spoor van ons kikkerlandje. Grote landen als Duitsland, Frankrijk en Italië scoren met minder dan twee laadpalen per tien kilometer stukken slechter.

Is je bestemming met je EV dit jaar Spanje, Polen, Tsjechië of Kroatië? Check dan vooraf of laden op je vakantiebestemming mogelijk is. Niet zelden moet je in deze landen namelijk meer dan tien kilometer rijden om überhaupt een lader tegen te komen.

Is laden op vakantie duur?

Nog een klein beetje consumentenadvies voor de reiziger met een EV. Let op de aanbieders van snelladers in de landen onderweg. Kijk welke aanbieders goed vertegenwoordigd zijn langs je reisroute. De onderzoekers geven een voorbeeld voor reizigers naar Zuid-Frankrijk.

Onderweg naar La Méditerranée kan een maandabonnement van 12 euro op snellaadaanbieder Ionity zomaar bijna 140 euro opleveren op een rit van 2.500 kilometer. Scheelt je 30 cent per kilowattuur.

Gratis laden!

Nog een extra tip. In Frankrijk bij supermarktketens als Carrefour en Intermarché kun je vaak een uurtje gratis aan de AC lader tijdens het boodschappen doen. Zet misschien geen zoden aan de dijk, maar gratis is gratis. In Italië vind je gratis AC laders bij sommige winkels van Lidl, Aldi en Essalunga.

Mocht je van plan zijn om met je elektrische auto met caravan door Europa te trekken, check dan vooraf of je aangekoppeld kunt laden. Helaas zijn er nog veel plekken waar je de caravan voor het laden zult moeten afkoppelen. Vergt wat meer planning en Google Streetview kijken vooraf.