Italiaanse politie in Lamborghini raast met 300 km/u over de weg

De Italiaanse politie in de Lamborghini Huracán had daar een goede reden voor.

Als jij denkt dat de Nederlandse politie er deftig bij zit in een Audi A6, think again. In Italië zijn ze pas echte bazen, waar de Lamborghini Huracán deel uitmaakt van het wagenpark van de politie. Natuurlijk gaat het hier om een beperkte aantal auto’s. Alleen getrainde agenten en voor speciale doeleinden wordt de Lambo ingezet.

Een prachtige opdracht voor agenten vond onlangs plaats. Voor een medisch spoedtransport moest de politie Lamborghini twee nieren verplaatsen van een ziekenhuis in Rome naar Modena. Een rit van meer dan 400 kilometer. De organen werden geplaatst in de kofferbak aan de voorzijde van de supercar. Vervolgens kon de rit beginnen.

610 pk V10

De Lamborghini in kwestie waar de Italiaanse politie dankbaar gebruik van maakt betreft een LP610-4. Het is er nog eentje van voor de facelift, dus met 610 pk. Dankzij de vierwielaandrijving is dit natuurlijk het ideale vervoer om ook in de koude decembermaand op veilige wijze dit soort transporten te kunnen uitvoeren.

Van Rome naar Modena

Volgens Italiaanse media werden snelheden van meer dan 300 km/u bereikt door de politie om met de Lamborghini de nieren zo snel mogelijk in Modena te brengen. Niet alleen een levensreddende taak voor de agenten, maar vermoedelijk ook een werkdag waarop ze met een grote glimlach kunnen terugkijken.

Volle pollen legaal planken over de snelweg met een V10 achter je oren. Verder zijn we niet jaloers hoor. Excuseer ons nu even, wij gaan kijken of er nog vacatures openstaan bij de Italiaanse politie.

Fotocredit: Polizia di Stato via Facebook