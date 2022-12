Dit is de goedkoopste Volkswagen Polo G40 van Marktplaats

Het is niet eens de enige Polo G40 van Marktplaats, maar de andere is 490 Euro duurder.

Ook aan het eind van het jaar verzaakt onze meest trouwe Marktplaats-afstruiner @rachid niet. De beste man heeft ons onlangs weer een bak guitige okkazies voorgeschoteld. Een daarvan was de Matsubatsu 3000GT. Een andere is deze kleine hete hatch uit begin jaren ’90: een heuse Volkswagen Polo G40. En wel eentje in Genesis-uitdossing. Dat heeft niks te maken met een luxe Hyundai of een spelcomputer van Sega. Volkswagen was destijds namelijk sponsor van de ‘We can’t dance’ toer van de bekende band Genesis.

Daarom had dit speciaaltje, naast wat kekke decals op de paarse lak, ook twee dikke subwoofers achterin. Mooi was die tijd. Voor de rest had de Polo Genesis de techniek van de Polo G40. Kenners weten dan dat er onder de kap in ieder geval een G-Lader huist. Volkswagen gebruikte die destijds ook voor de Corrado G60, Golf GTI G60, Golf G60 Rallye, Golf G60 Limited en Passat G60 Syncro.

De G-Lader was eigenlijk een oude uitvinding. Stokoud zelfs, want hij stamt uit 1905. Echter was de G-Lader lange tijd niet betrouwbaar genoeg te krijgen voor massaproductie. In feite is het een mechanische compressor aangedreven vanaf de krukas, net als andere types compressor. De G-Lader is speciaal omdat lucht wordt gecomprimeerd door twee spiralen die min of meer ‘in elkaar grijpen’.

De G-Lader werd door Volkswagen zo genoemd, simpelweg omdat het apparaat de vorm heeft van de letter ‘G’. Omdat het om Duitsers gaat, is het getal achter de ‘G’ ook vrij logisch. De ‘G40’ heet zo omdat de spiralen een diepte hebben van 40 millimeter. Bij de ‘G60’ hebben de spiralen een diepte van -je raadt het al- 59,5 millimeter. In de jaren ’80 kreeg Volkswagen het eindelijk voor elkaar om dit type compressor productierijp te maken. Althans, soort van.

Volkswagen maakte namelijk een fout door de suggereren dat de G-Lader geen onderhoud behoefde. Dat bleek in de praktijk een beetje anders uit te vallen. In werkelijkheid hadden de G-Laders regelmatig vrij prijzig onderhoud nodig. Daardoor kregen de auto’s een slechte naam. Vandaar dat Volkswagen ook al snel weer stopte met de techniek. In plaats ervan kwam voor de liefhebbers de VR6 op de markt.

Met goed onderhoud kan een G-Lader echter wel degelijk lang meegaan. En dan heb je eigenlijk best leuke motoren. Zo levert het 1.3-tje in de Polo Genesis 113 pk. Gezien het gewicht van de auto minder dan 900 kilo is, wil dat dus wel vooruit. Tevens heb je geen turbo-lag.

Het exemplaar dat @rachid vond op Marktplaats, heeft 208.000 kilometers achter de rug. Echter, het prettige eraan is dat deze unit het afgelopen jaar veel liefde heeft gehad. De verkoper zag wellicht dat de Polo G40 anders zou verzuipen en besloot toch maar wel de helpende hand te bieden. De vervangbare dingen van de ophangingen werden allemaal aangepakt, plaatdelen zijn strak gemaakt en de G-Lader kreeg een revisie.

Zo staat deze Pooooo-Loooo er weer patent bij op diens BBS-jes. De vraagprijs bedraagt nu 12.500 Euro. Koop dan?

Dank @rachid voor de tip!