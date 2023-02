Hoera, Alfa Romeo blijkt niet aan te slepen!

Alfa Romeo heeft weer een succesnummer in het gamma en wij zijn natuurlijk blij als het goed gaat bij de Italianen.

We moeten het FCA (pre-Stellantis) meegeven: de aanhouder wint. Met het matige aanbod Alfa’s en Lancia’s van des tijds zag iedereen de schaduw van Magere Hein al bij de Italianen in de buurt. Toch zijn zowel Alfa Romeo als Lancia springlevend en onder de FCA-PSA fusie Stellantis ligt er een bloedserieus plan klaar voor beide merken. Ook al duurt de revival van Lancia nog heel even, Alfa Romeo heeft met de Giulia en Stelvio weer twee serieus fijne auto’s in het aanbod. Allemaal leuk en aardig, maar voor dit D-segment-duo beginnen de jaren ook bijna te tellen zonder hybride-ongein.

Alfa Romeo Tonale

Nou is het premium D-segment natuurlijk wereldwijd ook niet een segment voor hardlopers, maar het premium C-segment en met name de crossovers aldaar zijn booming. Daarvoor heeft Alfa nu de nieuwe junior in het gamma, de Tonale. Echt spannend is het niet, maar het ding smoelt goed, heeft potente specs en brengt Alfa Romeo naar een populair segment. Zie het een beetje als de Cayenne van Alfa: de auto op zich is wellicht niet het toppunt van Alfa Romeo, maar hij is dan ook bedoeld om geld in het laatje te brengen.

Alfa Romeo Tonale is een hit

En wat blijkt: dat werkt! Alfa Romeo heeft in het debuutjaar van de Tonale al 11.000 stuks van het ding verkocht in Europa. Het is zelfs zo dat er veel meer orders liggen voor de Tonale dan dat er auto’s gebouwd worden. Zo zijn er al iets van 35.000 auto’s besteld en draait de fabriek overuren om ze allemaal te bouwen, maar de vraag is groter dan het aanbod. Alfa Romeo die de vraag niet aankan: je zou er eigenlijk bijna blij van worden.

Opschalen

Het resultaat is dat Alfa Romeo de Tonale grootser gaat produceren in de fabriek waar ‘ie gebouwd wordt, namelijk de Pomigliano-fabriek in Italië. Niet enkel de Tonale, maar ook diens Amerikaanse broer Dodge Hornet (wat meer een soort eeneiige tweeling is). Pomigliano is ook waar de Fiat Panda nog gebouwd wordt, maar dankzij dalende interesse in het kleintje van Fiat gaat die productie op een lager pitje gezet worden. Dit om de capaciteit voor het produceren van de Tonale en Hornet op te schalen.

Love it or hate it, de Tonale boert goed voor Alfa Romeo. Hij is, laten we maar zeggen, niet aan te slepen. En dat doet ons goed, zo is er meer geld voor een serieus leuke sportwagen van Alfa Romeo. Ja, dat was een hint. (via Automotive News)