Alfa Romeo Tonale is de ultieme luier-verschoner

Ouders opgelet! Met deze versie van de Alfa Romeo Tonale kan je luiers verschonen in een handomdraai.

Kinderen. Ze zeggen dat het het mooiste in je leven is. En dat is zo, dan kan ik wel bevestigen. Maar er zijn ook wat vervelende bijkomstigheden. Denk aan luiers verschonen. Stinkende bommen die snel vervangen moeten worden door een schone luier. Doe je dat niet, dan zijn de gevolgen aanzienlijk. Denk aan rode billetjes (krijsen van de pijn) of dat de derrie er aan de zijkant uitloopt (stank en zooi). Ja, ik ben ervaringsdeskundige.

Alfa Romeo komt met een handige oplossing als die kakfabrikanten opeens in de auto besluiten te gaan produceren.

Alfa Romeo Tonale en luiers verschonen

Meestal stop je dan bij een tankstation. Maar in een openbare wc luiers verschonen, dat doe je liever niet. Daarom komt het merk nu met de Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini. Een stijlvolle auto, maar dan volledig ingericht als rijdende baby/kinder-mobiel. Daar zitten ouders namelijk op te wachten.

Dat blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd is in Engeland. Hieruit blijkt dat 59% van de automobilisten met baby’s het belangrijk vinden dat het interieur van hun auto stijlvol blijft, maar dat het moeilijker is om hun auto netjes te houden nadat ze kinderen hebben gekregen. Joh echt.

De Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini is daarom uitgerust met functies zoals een ingebouwde babycommode, babyfoon voor in de auto en een reeks slimme opbergoplossingen en accessoires.

Ideaal of overdreven?

De auto is uitgevoerd met allerlei functies om het leven van de vermoeide ouders te verbeteren. Denk aan bijvoorbeeld aan een commode (!), dat geïntegreerd is in de bagageruimte van 500 liter van de Tonale. Uit een onderzoek van Huggies, een merk voor babyproducten, bleek dat 86% van de ouders de luiers van hun baby onderweg moest verschonen, ook in de auto.

Er zijn ook op maat gemaakte stoelopbergers, waar veel zooi in kan. Wat ook geinig is, de auto komt met beschermende platen op de achterkant van de stoelen. Dit omdat kinderen vaak tegen de voorstoelen aanschoppen.

Natuurlijk is er een babyfoon. Dit om ten allen tijde alles in de gaten te kunnen houden. De babyfoon is verbonden met een app op je smartphone.

De auto is dus compleet uitgevoerd als kindermobiel. Vraag me dan wel af hoe lang je met deze versie doet en wat de restwaarde is als je weet dat er jarenlang kinderen in zaten. Maar goed, de functies zijn wel handig. Dat kan ik je wel zeggen.

Er is maar één auto in deze uitvoering, het is dus een concept om te kijken of er vraag naar is en dat zou zomaar kunnen.