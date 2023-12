Je kunt de Cybertruck tóch in meerdere kleuren krijgen

Er gaat alsnog nog een beetje variatie komen in de Cybertrucks.

Bij bepaalde Duitse merken kun je aardig verdwalen in de optielijst, maar daar heb je bij Tesla geen last van. Tesla doet niet (of nauwelijks) aan opties. Je kunt meestal kiezen uit twee velgdesigns, vijf kleuren en that’s it. Bij de Tesla Cybertruck is het helemaal makkelijk: die heeft geen lak, dus dan kun je ook geen lakkleur kiezen.

Net als zijn iconische voorganger – de DeLorean DMC-12 – is de carrosserie van de Cybertruck volledig opgetrokken uit roestvrij staal. Je kunt dus alle kleuren kiezen, zolang het maar staalgrijs is. Althans, daar leek het op.

Nu blijkt dat Tesla toch alternatieve kleuren aanbiedt voor de Cybertruck. Ze gaan de auto niet spuiten, maar ze willen ‘m wel voor je wrappen. Dit boden ze ook al aan voor de Model 3 en Model Y, dus het is eigenlijk een logische zet.

Tesla gebruikt hiervoor geen vinyl, zoals bij normale wraps, maar urethaan. Dit zou milieuvriendelijker moeten zijn dan vinyl en het biedt meer bescherming. Nu hoef je bij rvs niet bang te zijn voor steenslag, maar je kunt natuurlijk nog wel krassen krijgen.

We hebben het wel de hele tijd over kleuren, maar de kleuren die je kunt kiezen zijn eigenlijk geen echte kleuren. Vooralsnog zijn de enige opties namelijk Satin Black en Satin White. Eerlijk is eerlijk: een kleur als blauw of rood zou ook niet echt passen bij de Cybertruck.

Mocht je nu de originele kleur van de Cybertruck willen houden, maar wel de bescherming van een wrap wensen, dan is er nog een derde optie. Dat is een transparante wrap, gemaakt van hetzelfde materiaal.

Wat kost dat dan, zo’n wrapje? Voor de zwarte of witte wrap betaal je $6.500, de transparante wrap kost $5.000 in de Tesla Shop. Dat is niet goedkoop, maar als je $68.890 betaalt voor een Cybertruck kan dat er ook nog wel bij.

Wat je trouwens óók nog kunt bestellen voor $55 is een raamsticker met een enorme barst. Dit is natuurlijk een hommage aan de memorabele introductie van de Cybertruck. Toch wel een heel mooi staaltje zelfspot van Tesla.