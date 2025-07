Wie toch gaat rijden, riskeert flinke boetes!

Even wat borstklopperij: ik heb het idee dat mijn generatie – de millennials – al een stuk beter zorgen voor een Bob tijdens het uitgaan dan de generaties voor mij. Het is mij nog nooit overkomen dat ik na een avondje stappen bij iemand ben ingestapt die beschonken was. Tenminste, naar mijn weten.

Of je wel of niet drinkt, zegt natuurlijk nog niets over hoe veilig het is om ’s nachts te rijden. Het voordeel is dat het een stuk rustiger is op de weg. Of is dat bij jongeren die hun vrienden willen imponeren juist een nadeel? In vakantieland Italië hebben ze wat bedacht om jongeren wat af te remmen als het gaat om ’s nachts rijden.

Avondklok voor vriendengroepen op de weg

Er ligt in Italië een wetsvoorstel op tafel dat ervoor kan gaan zorgen dat jongeren niet meer met hun vrienden mogen autorijden in de nacht. Hoe willen ze dat dan verbieden? De voorgestelde regel houdt in dat beginnende bestuurders niet mogen autorijden met meer dan één passagier in de nachtelijke uren.

Onder beginnend bestuurder verstaan de Italiaanse politici automobilisten die nog geen drie jaar hun rijbewijs hebben. Deze groep bestuurders zouden sneller afgeleid zijn wanneer er meer dan één persoon meerijdt. Onder nachtelijke uren verstaan de beleidmakers van 00:00 tot 05:00 uur. In dit tijdsbestek is het risico op ongevallen aanzienlijk groter, melden de politieke partijen die achter het plan staan.

We zeggen vriendengroepen, maar het maakt voor de Italiaanse staat niet uit wie er bij je in de auto zitten. Al zijn het je vader en moeder en je rijinstructeur: je mag niet met meer dan één passagier rondrijden in de nacht. Ook maakt het niet uit of de passagiers onder invloed zijn. Desondanks zou de regel bij invoering wel onder artikel 186 vallen, de wet die rijden onder invloed bestrijdt.

De zware boetes

Overtreed je de regel toch, dan kunnen er zware straffen boven je hoofd hangen. Het wetsvoorstel schrijft boetes tot € 3.200 voor, met een mogelijke intrekking van het rijbewijs bij ernstige of herhaalde overtredingen. Maar goed: de wet is er dus nog niet doorheen. Mocht je nu dus op vriendenvakantie zijn in Italië: je mag gewoon ’s nachts de weg op.

Voorstanders vinden de wet noodzakelijk omdat het aantal dodelijke verkeersongevallen onder jongeren in Italië naar beneden moet. Tegenstanders verdedigen dat de regel teveel impact heeft op de bewegingsvrijheid en de onafhankelijkheid van beginnende bestuurders. Wat vind jij?

Foto: Audi SQ5 gespot door @boy474

Bron: Mobilita Sostenibile