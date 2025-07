Koop de bekende Alfa Romeo 75 van Jeremy Clarkson uit Top Gear!

De beroemde 75 heeft nogal wat meegemaakt. Nu kan ‘ie van jou zijn.

Wij mensen zijn vreemde wezens. Kledingstukken van nog geen € 10 worden ineens stikduur omdat iemand anders het al eens heeft gedragen of er een krabbeltje op staat. Zo gaat het ook met auto’s. De 911 GT3 RS van Dua Lipa zal meer opleveren op de veiling dan die van een willekeurige ondernemer.

Als je net als ik minder hebt met Kosovaarse zangeressen en meer met auto’s, dan is dit een veel leuker veilingitem: de Alfa Romeo 75 Veloce met Busso-V6 die Jeremy Clarkson misbruikte in een aflevering van Top Gear. Ik hoef waarschijnlijk niet zoveel achtergrondinformatie te geven aan de grote fans van het programma, maar voor de volledigheid doen we het toch maar.

De Alfa Romeo 75 in Top Gear

In aflevering 3 van TG-seizoen 11 krijgen de drie presentatoren de opdracht om te bewijzen dat échte petrolheads een Alfa Romeo bezitten. Ieder koopt voor minder dan 1.000 pond een Alfa. James May komt met een GTV, Hammond met een Spider en Jeremy Clarkson koopt dus deze 75. Hij betaalde er in 2008 precies 450 pond voor, wat nu omgerekend 735 pond zou zijn (€ 850,-).

De Alfa Romeo 75 stamt uit 1989. Onder de motorkap ligt wat volgens Clarkson ”een van de beste motoren ooit is die in massaproductie zijn gegaan”. Hij heeft het over de 3,0-liter Busso-V6. Bij een circuitopdracht vertelt Clarkson: ”Dit moet je onthouden: Alfa Romeo bouwde een auto zo goed als een auto maar kan zijn, voor een korte periode.” Om de 75 even later op zijn zijkant te parkeren in de grindbak.

Speciaal voor de laatste opdracht waarbij de auto’s gekeurd worden bij de Italian Car Concours, spuit Clarkson zijn Alfa in wat hij zelf ”Skoda Groen” noemt. Van die paint job is nu ongeveer de helft over. Na zijn Top Gear-avontuur bleef de 75 elf jaar lang bij dezelfde eigenaar. Hij heeft voor ruim € 5.000 aan onderhoud gepleegd. Denk aan een nieuwe distributieriem, nieuwe koppeling en een gereviseerde versnellingsbak.

Wat moet de Alfa Romeo 75 van Clarkson kosten?

De Engelse tellers geven 51.000 mijlen aan. Dat correspondeert met ruim 82.000 kilometer. De veiling wordt gehouden bij de Classic Sale op het Silverstone Festival van zondag 24 augustus. Veilinghuis Iconic Auctioneers verwacht tussen de 12 en 15k pond op te halen. Dat is omgerekend ongeveer tussen de € 13.800 en € 17.300. Voor wie het nog eens wil zien, hier nog eens de desbetreffende TG-aflevering. Ook 17 jaar later blijft het geweldige televisie.