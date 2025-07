Christian von Koenigsegg houdt van EV’s, maar bouwt er zelf voorlopig geen één

Koenigsegg komt binnenkort met een nieuw model dat zeker niet volledig elektrisch zal zijn.

Goed nieuws voor Koenigsegg: alle geplande modellen hebben een (toekomstige) eigenaar. Ook alle dertig stuks van de nog maar net onthulde Sadair’s Spear zijn dus al vergeven. Hè, zijn we weer net te laat met een bestelling. Oprichter Christian von Koenigsegg ziet de voor- en nadelen in van een compleet uitverkocht gamma.

”We hebben niets meer om te verkopen. Dat is ergens goed, maar ook irritant, want het is leuk om in contact te staan met liefhebbers, hun droom voorschotelen en die werkelijkheid te laten worden”, zegt CvK tegen Top Gear. En dus wordt er gas bij gegeven. ”Over een jaar tot anderhalf jaar introduceren we iets nieuws en gaan de orderboeken weer open.”

Koenigsegg gaat voorlopig niet aan de stekker

Ondanks dat de Koenigsegg-baas zelf veel in EV’s (en in een Yaris) rijdt, merkt hij dat zijn klanten nog niet zo ver zijn. Hij zegt: ”De vraag naar auto’s op dit niveau, volledig elektrisch, is momenteel extreem laag. Dat is één aspect. Maar ik heb zelf ook al jaren elektrische auto’s ervaren, en ik hou van de reactiesnelheid, de souplesse, hoe makkelijk ze zijn in het dagelijks gebruik, enzovoorts.”

Natuurlijk begrijpt Koenigsegg dat wel: ”Na een tijdje wil je als autoliefhebber toch praten met het beest, toch? Je wil een dialoog. Het is een soort discussie. Je wil horen hoe het zich voelt, in welke stemming het is. Je wil het bonken, het pompen, de hitte, het geluid, de schakelmomenten – al die elementen die het tot leven brengen. Een elektrische auto is meer een robot. Dit is meer een beest.”

De Zweedse supercarfabrikant vergelijkt het – net als reaguurder @robertvanheerde onder een soortgelijk Pagani-artikel – met de horlogemarkt: ”In de jaren 70 kwamen de kwartshorloges op en die maakten de mechanische horloges bijna kapot. Maar toen kwamen die terug, omdat mensen gewoon een met de hand gebouwd, emotioneel object wilden.”

Komt er ooit een elektrische Koenigsegg?

De nieuwe supercar moet ook beter zijn op een circuit dan welke EV ter wereld. Vooral dankzij zijn lagere gewicht. Maak je borst maar nat, Rimac Nevera R. De logische vraag volgt: komt er ooit een elektrische Koenigsegg? Het antwoord van de naamgever: ”Misschien op een dag, wie weet. Er zou iets kunnen komen. Maar op dit moment zijn we tevreden zoals het is.”

Foto: Koenigsegg Jesko Absolut Plus gespot door @justawheelchairguy