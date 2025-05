Vakantiegangers opgelet: Italië gaat dieselauto’s verbieden!

Bepaalde gebieden in Noord-Italië gaan vanaf dit jaar dieselauto’s weren.

Na Frankrijk, Duitsland en Spanje was Italië het meest bezochte vakantieland van Nederlanders in 2024. Meer dan een miljoen Nederlanders vond een tijdelijk onderkomen in Bella Italia. Daarvan zullen er een aantal zijn die na een regelwijziging niet meer naar Italië kunnen gaan. Italië gaat dieselauto’s in toeristische trekpleisters verbieden.

Laat ik met het goede nieuws beginnen. Voor de komende vakantieperiode kun je je geboekte verblijfplaats gewoon laten staan. Het verbod zou in 2023 al ingaan, maar is verzet en gaat pas op 1 oktober 2025 in. De beleidsmakers richten zich vrij specifiek op dieselauto’s in Italië. Het gaat de vier noordelijke regio’s Piëmont, Lombardije, Emilia Romagna en Veneto. In de regio liggen vakantiebestemmingen als het Gardameer, Milaan, Verona en Venetië.

Wordt mijn dieselauto ook verboden in Italië?

De rijverboden zijn voor alle dieselvoertuigen van de Euro 5-norm. Dit is de norm die in 2009 kwam. Op de achterkant van je kentekenbewijs staat ‘Milieuklasse EG-goedkeuring V.9′. Daar zie je als het goed is de emissieklasse. Staat ie er niet, dan kun je de gegevens over jouw diesel opvragen bij de RDW.

Maar het kan nog specifieker. Ook al voldoet je diesel niet aan de normen, dan mag je gewoon het land binnenkomen via de genoemde regio’s. Het wordt pas illegaal als je steden gaat betreden met je dieseltuffer. De rijverboden gelden voor alle steden met meer dan 30.000 inwoners. Is de stad kleiner, dan mag je gewoon in het centrum komen.

Italië gaat de dieselauto verbieden om de luchtvervuiling tegen te gaan. Door de vieze dieselluchtjes worden de grenswaarden voor fijnstofvervuiling overschreden. Dat merken ze in de Povlakte.

Dieselverbod per regio

Ja, het wordt nog allemaal wat ingewikkelder. Per regio zijn er ook weer aparte regels en momenten waarop de handhavers gaan toeslaan.

Piëmont

Regels gelden alleen van 1 oktober 2025 tot 15 april 2026 en in de daaropvolgende jaren vanaf de herfst van 2026 van 15 september tot 15 april. Het rijverbod geldt alleen op werkdagen (maandag t/m vrijdag), overdag van 08:30 uur tot 18:30 uur.

Lombardije

Vanaf 1 oktober 2025 permanent rijverbod op alle dagen overdag van 07:30 tot 19:30 uur.

Emilia-Romagna

Permanent rijverbod vanaf 1 oktober 2025 op werkdagen (maandag t/m vrijdag) overdag van 08.30 uur tot 18.30 uur.

Venetië

Permanent en onbeperkt rijverbod vanaf 1 oktober 2025 op alle dagen.

Boete voor rijden met dieselauto

Kom je toch in Milaan of een andere grote stad met een vieze dieselauto? Dan riskeer je een boete van minimaal € 168,-. Betrapt de Polizia of Carabinieri je voor een tweede keer, dan kunnen ze je een rijontzegging opleggen van maximaal één maand.

Namens de EU zeggen we: beter betaal je die boete even.

Foto: Alpina D5 S Touring gespot door @spotcrewda