Ja, BMW’s zijn nog steeds niet veilig voor inbrekers

En ze worden er niet subtieler op, die inbrekers…

BMW’s zijn razend populair. Niet alleen bij Autoblog-redacteuren, maar ook bij auto-inbrekers. En dan bedoelen we dus niet zozeer dieven de auto in zijn geheel jatten, maar dieven die het op bepaalde onderdelen gemunt hebben.

Dit is zeker geen nieuw fenomeen, maar dit jaar is het er niet beter op geworden. We schreven in juni al dat er een rondtrekkende bende BMW-rovers actief is in Nederland. Die hebben het vooral gemunt op zaken als het stuur en het multimediasysteem.

In een parkeergarage in Utrecht was het deze week ook weer raak: dieven zijn flink tekeer gegaan op een BMW M235i Cabrio. De schade aan de buitenkant blijft meestal beperkt tot een ingetikt ruitje, maar in dit geval hebben ze ook met grof geweld de tankdop gejat.

De inbrekers hebben verder het mes in de cabriokap gezet én een ruitje in geslagen (wat een beetje dubbelop is). En het interieur is uiteraard gestript. Al met al hebben de rovers de auto behoorlijk toegetakeld.

Dit was geen eenmalig incident op deze plek, want het is al de derde autoinbraak binnen een week in deze parkeergarage. Eerder deze week waren ook al twee Volkswagens de pineut: een e-Golf en een Passat Variant.

Volgens degene die de foto’s deelt op X (voorheen bekend als Twitter), doet de politie geen moeite om een onderzoek in te stellen. De praktijk is helaas dat er vaak ook weinig aan te doen is, als er geen camerabeelden zijn. En meestal laten de inbrekers ook weinig sporen na. Althans, geen sporen waar de politie wat aan heeft.

Foto’s: @Thijs op X