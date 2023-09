Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Japan 2023

Pakt Max gewoon weer pole of toch niet?

Het Formule 1-seizoen begon bijna saai te worden (dat ‘bijna’ mag je ook wegdenken), dus de verfrissende uitslag van de GP van Singapore was meer dan welkom. De ontknoping van de race was misschien wel het hoogtepunt van het seizoen tot nu toe. Daardoor kijken we toch weer reikhalzend uit naar de volgende race, al weten we stiekem al dat Max Verstappen gewoon weer heer en meester is.

Verstappen heeft voor de race op Suzuka een nieuwe motor, turbo en MGU-H gekregen en die doen het allemaal prima, zo bleek gisteren. Max klokte gisteren gewoon weer de snelste tijden gedurende de eerste en tweede vrije training. Dat kunstje moet hij vandaag alleen nog even zien te herhalen, tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan.

Q1

Degene die bij aanvang van Q1 als eerste een tijd noteert is de man die de vorige week Q3 haalde, maar volgend jaar geen zitje heeft: Liam Lawson. Zijn tijd wordt al snel verbeterd door Max Verstappen (deze keer wel), die op de voet gevolgd wordt door Lando Norris. McLaren lijkt dit weekend de grootste uitdager te worden.

Na 6 minuten kan iedereen alweer de pits opzoeken, want de rode vlag is tevoorschijn gehaald. Dit is te danken aan Logan Sargeant, die zijn Williams in de laatste bocht in de muur parkeert. Niet heel handig als je nog een zitje veilig hebt te stellen.

Met nog 9 minuten en 5 seconden op de klok wordt de sessie weer hervat. Nu is het de beurt aan Ferrari. Leclerc zet de derde tijd neer. Als het moment van de waarheid nadert is het (naast de usual suspects) Aston Martin dat in de knel komt. Alonso weet tenauwernood te voorkomen dat hij geëlimineerd wordt.

Collega Stroll slaagt daar niet in en er ligt eruit in Q1. Zhou kleurt buiten de lijntjes in een verwoede poging een snelle ronde neer te zetten, maar hoort ook bij de afvallers, samen met Bottas en The Hulk.

De afvallers zijn dus:

16. Valtteri Bottas

17. Lance Stroll

18. Nico Hulkenberg

19. Zhou Guanyou

20. Logan Sargeant

Q2

Als de tweede kwalificatiesessie van start gaat, is het Verstappen die het voortouw neemt met een tijd van 1:29.964. Ferrari kan daar in eerste instantie niet aan tippen. Leclerc zit 5 tienden achter Verstappen. McLaren daartegen is aardig rap. Piastri zit op 0,158 seconde achter Max. Tsunoda zet een indrukwekkende vijfde tijd neer, vlak achter Perez.

Mercedes maakt het nog even spannend door hun plaatsen pas in de laatste minuut veilig te stellen. Dat lukt echter met voldoende marge, want Hamilton zet de derde tijd neer en Russell de zevende. Het wordt pas echt spannend voor Alonso. Toch weet hij weer met de hakken over de sloot Q3 te halen (wat hem dit jaar vaker is gelukt dan wie ook).

Liam Lawson slaagt er ditmaal niet in om Q3 te halen, terwijl Yuki Tsunoda wél door mag naar de volgende ronde bij zijn thuisrace. De Alpines liggen er ook uit in Q2, net als de resterende Williams en Haas. Voor wat het waard is: uiteindelijk is het niet Verstappen maar toch Leclerc, die de snelste tijd noteert.

De afvallers van Q2 zijn:

11. Liam Lawson

12. Pierre Gasly

13. Alex Albon

14. Esteban Ocon

15. Kevin Magnussen

Q3

In Q3 is het wederom Max Verstappen die de sessie inluidt. Hij zet een indrukwekkende ronde neer van 1:29.012 en legt de lat daarmee hoog. De McLarens gaan opnieuw lekker, maar zowel Norris als Piastri moeten ruim vier tienden toegeven op Verstappen. Ferrari wacht intussen nog even af.

Met ruim twee minuten op de klok gaat ook Max Verstappen nog een poging wagen, gelijktijdig met de Ferrari’s. Verstappen is na Singapore weer helemaal terug, want hij noteert paars in de eerste sector, paars in de tweede sector en… 1:28.877.

Daar kan niemand aan tippen, dus de strijd is tussen Ferrari en McLaren. Leclerc noteert slechts een vierde tijd achter de beide McLarens. Sainz, de held van vorige week, doet het niet beter en sluit aan als vijfde. Die positie wordt het vervolgens nog ontnomen door Helmut Marko’s favoriete Zuid-Amerikaan.

Max Verstappen is dus weer oppermachtig op Suzuka en verder is het vooral de dag van McLaren. Piastri heeft een hele knappe tweede positie weten te bemachtigen en Norris volgt op de voet op P3.

De complete top 10 van de kwalificatie in Japan ziet er als volgt uit: