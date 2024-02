Ja, deze Cayman GT4 RS is splinternieuw (en gaat dat weer worden)

Oef, het gaat nog een heel karwei worden om deze Cayman GT4 RS weer splinternieuw te maken.

Bij Autoblog kunnen we een uitgebreid autoproject wel waarderen. De Mini Gizmo Speciale van cameraman @martijngizmo is daarvan het levende bewijs. Niets is leuker dan een bijzonder gaaf resultaat te oeken met een autoproject.

Toen we hoorden dat ze bij RS Dynamics aan de slag gingen om een Porsche weer helemaal naar nieuwstaat te brengen, waren we zeker geïnteresseerd. Alleen toen we de naam van de auto in kwestie hoorden, moesten we onze wenkbrauwen fronsen.

Ze gaan namelijk een Porsche 718 GT4 RS splinternieuw maken. De kilometerstand van de auto? Minder dan duizend kilometer, 758 km op precies te zijn. En het is niet zo dat de auto gecrasht is.

Cayman GT4 RS moet splinternieuw worden

Dus wat maakt het dan bijzonder? Nou, de 718 heeft drie hele dagen onder de blubber gelegen. Dat hakt er wel in, natuurlijk. Dus ondanks de bijna maagdelijke kilometerstand, ziet de auto er niet meer uit. Het exterieur lijkt nog mee tevallen, alhoewel de lak waarschijnlijk ernstig beschadigd is.

Nee, het interieur zal voor de meest hoofbdrekens gaan zorgen. Dat is namelijk ook helemaal voorzien van een modderlaag. En het nadeel van zand en water is dat het er niet alleen OP zit, maar het zit ook overal IN.

Overstroming

De auto is afkomstig uit Slovenië. Daar waren er vorig jaar in augustus extreme weersomstandigheden met enorme overstromingen. De eigenaar van de Cayman GT4 RS had de auto in een parkeergarage gestald om deze te beschermen tegen de elementen. Dat plan faalde, want de gehele parkeergarage overstroomde en een dikke modderlaag bleef achterliggen. De verzekeraar verklaarde de Cayman GT4 RS total loss.

Nu heeft RS Dynamics dus de auto overgenomen. Zij gaan proberen om de auto weer in nieuwstaat te krijgen. Niet alleen optisch, maar ook technisch. De auto rijdt niet, de motor loopt niet en de electronica functioneert niet. Dus er staat ze een hele hoop te wachten. Gelukkig is daar social media, alwaar RS Dynamics onder de noemer Project Seacret een hele hoop updates laat zien om de Cayman GT4 RS weer splinternieuw te maken.

Imagecredits: RS Dynamics