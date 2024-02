Waarom is de Mercedes-AMG CLE53 zo enorm duur?

De Mercedes-AMG CLE53 lijkt een tikkeltje duur te zijn. Of zien wij iets over het hoofd?

Ze zijn lekker druk bezig bij Mercedes-Benz vandaag. Vanochtend lanceerde het merk met de ster de CLE Cabriolet, een beeldschone en welhaast praktische auto. Ideaal met de zomer op komst. Maar er is meer nieuws bij Mercedes, want het merk kondigt de verkoopstart aan van de Mercedes-AMG CLE53, het nieuwe (voorlopige) topmodel.

Dat betekent dat ook de prijs van de CLE53 AMG bekend is. Welnu, ga nu even zitten, pak een kop koffie en een kano, want hier komt ‘ie: 135.440 euro! Nu is dat geen enorme verrassing, want vorige week konden wij bij Autoblog exclusief melden wat de prijs was van de CLE53, nog voordat Mercedes er ruchtbaarheid aangaf. Het stond simpelweg gewoon op de website van Mercedes zelf.

CLE53 lijkt echt duur te zijn

Het is dus geen vergissing, maar écht 135 mille en dat is gewoon gekkenwerk, eigenlijk. De BMW M440i xDrive Coupé lijkt de meest directe concurrent. Dat model is net voorzien van een facelift en is dus dé aangewezen kandidaat voor de dubbeltests.

Dat model kost 95.639,20 euro en dan heb je ook een zes-in-lijn, automaat, vierwielaandrijving en een hoop uitrusting. De BMW heeft 374 pk tegen 435 pk van de Mercedes. Dus je krijgt wel flink wat extra paarden bij AMG. Maar ja, als het om paarden gaat, een standaard BMW M4 Coupé (€ 143.058,20) kost nauwelijks meer dan een CLE53 en lijkt van een andere orde te zijn.

Wellicht dat Mercedes de CLE ziet als een model tussen de C-Klasse en E-Klasse (zoals met de CLK ook het geval was). Maar dan nog, dan is het een hele hoop geld. De Mercedes-AMG CLE53 is dermate duur, dat je voor dat geld ook een BMW 840i kunt kopen! Die is er namelijk vanaf 133.788 euro. Die 840i heeft weliswaar een pak minder pk’s, maar is ook een maatje groter en luxer. Wel is dat model op leeftijd aan het raken.

Bijzondere concurrenten

Sowieso, voor dat geld komen er meer auto’s in de buurt. Wat te denken van de Lexus LC500h, die is ietsje groter en relaxter qua karakter en staat voor 155.350 euro in de showrooms. Dan heb je ook écht iets heel erg bijzonders. Als het vooral mooi met zijn, ook een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio komt in de buurt qua prijs. Die kan namelijk mee voor 145.500 euro. De Alfa is ook aanzienlijk sneller. De Mercedes is uiteraard wel veel moderner en geavanceerder dan de ietwat analoge Alfa.

De grootste concurrent komt eigenlijk bij Mercedes zelf vandaan. De CLE450 heeft standaard ook het AMG-pakket en 4Matic vierwielaandrijving. Met 381 pk is dat een rechtstreekse concurrent voor de M440i. Dus in dat opzicht is het wat lastig om de meerwaarde van de CLE53 te zien ten opzichte van de CLE450.

De CLE53 is wel een stuk heftiger met de brede wielkasten, enorme velgen en andere motorkap. Maar is dat de meerprijs waard? Wellicht dat we @wouter maar eventjes op pad moeten sturen om het uit te zoeken! Of we vragen naar jullie mening, in de comments!