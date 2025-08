Ja, deze gave concept car komt echt uit 2025

Het lijkt een vergeten concept car, maar deze is gloednieuw.

Futuristische concept cars zijn vaak niet zo interessant, omdat ze te ver van de realiteit staan. Het lijkt soms nauwelijks meer op een auto. Vandaag hebben we echter een futuristische concept car die wél cool is. Deze auto is namelijk retro-futuristisch.

De inspiratie voor deze auto wordt gevormd door concept cars, vliegtuigen en ruimtevaartuigen uit de jaren ’50. De auto doet ons ook een beetje denken aan retro concept cars van rond de millenniumwisseling. Toch is dit echt een gloednieuwe concept car.

De concept car is afkomstig van het oudste Amerikaanse automerk: Buick. Om precies te zijn de Chinese tak. Terwijl Buick in de VS weinig meer voorstelt, doen ze goede zaken in China. En dat is nog historisch verantwoord ook. Voor de Tweede Oorlog was Buick een geliefd merk onder de Chinese elite. Zo reed de laatste keizer in een Buick.

De concept car is Electra Orbit gedoopt en strekt zich uit over bijna zes meter. Met de korte overhang aan de voorkant en de lange overhang aan de achterkant zijn de proporties erg fraai. Het design wordt ook niet verpest door overbodige fratsen. De auto heeft wel een spoiler, maar die komt pas omhoog op snelheid.

Is deze auto verder relevant? Totaal niet. Het lijkt geen voorbode van een productiemodel en als die zou komen, is die voor China. Het is vooral een leuke vingeroefening van de designers. En een reminder dat het merk Buick nog bestaat.