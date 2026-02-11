Ja hoor: razend succesvolle F1-film krijgt een vervolg

F2: The Movie…?

Vorig jaar was het dan eindelijk zover: de langverwachte F1-film ging in première, nadat we er twee jaar lang mee doodgegooid waren. Maar de film was het wachten waard. Het was unaniem een belachelijk groot succes. F1 bracht 633 miljoen dollar in het laatje en de film werd vorige maand genomineerd voor de prijs aller prijzen: een Oscar voor Best Picture.

Vervolg

Wat doet Hollywood als een film succesvol is? Dan maken ze er nog eentje natuurlijk! Soms pas 40 jaar later, maar vroeg of laat komt er een vervolg. Bij F1 hoeven we daar niet lang op te wachten. Producer Jerry Bruckheimer bevestigt tegenover de BBC dat er een vervolg komt. Wie had dat zien aankomen?

Dat is ook meteen alles wat we weten. Over de cast en het scenario is nog niks bekend. Wie weet keert Brad Pitt terug als een nóg oudere F1-coureur. Of misschien wordt het wel een compleet andere film die focust op de Formule 2. Wie zal het zeggen…?

Is het erg?

Jullie verwachten misschien dat we de F1-film de grond in gaan boren, maar dat gaan we niet doen. Als je even bedenkt dat het een Hollywood-film is en geen documentaire, dan is het gewoon een vermakelijke film met puik camerawerk. Althans, dat is de mening van ondergetekende. Laten we wel wezen: er gebeuren wel gekkere dingen in films dan iemand die op z’n zestigste een raceauto bestuurt.

Enfin, er is dus een vervolg op de F1-film in aantocht. En dat is niet de enige racefilm die in de pijplijn zit. Ook de onvolprezen film Days of Thunder met Tom Cruise krijgt een vervolg. We hebben ook alvast een ideetje voor een derde deel: Tom Cruise en Brad Pitt die het op hun zeventigste tegen elkaar opnemen.