De F1 film is een krankzinnig kassucces

De F1 film van Lewis Hamilton en Brad Pitt is een belachelijk succes.

Het leek een bizar idee. Oké, in deze wereld van social media en vijftien minuten roem voor iedereen, is er misschien geen plaats meer voor echte nieuwe film(super)sterren. Dus zijn Tom Cruise en Brad Pitt voor nu en voor altijd de laatsten der Mohikanen. Maar toch, een 60+er die op het witte doek schittert als F1 coureur…Dat gelooft toch niemand?

Een niet heel verrassende verhaallijn ten spijt (of ten dank?) blijkt echter iedereen massaal naar de bios te gaan voor het spektakelstuk. Na Disney’s Elemental is F1 the Movie nu zelfs het grootste box office succes van het decennium waar het gaat om ‘originele’ films. Waarbij origineel wil zeggen dat het niet de zoveelste sequel van een eerdere film is. Dat wil zeggen niet Spider-Man 289 of Avengers and Furious 3.478.

Nu is dat aan een kant makkelijk, want álle films dezer dagen zijn sequels. Iets origineels wordt bijna niet meer gemaakt. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij auto’s en muziek. Kennelijk hebben onze en jongere generaties geen inspiratie meer. Maar het is ook zo dat F1 gewoon steenveel geld in het laadje brengt. De teller staat nu al op 400 miljoen Dollar. Niet alleen Pitt, maar ook Lil’ Lewis zal dus aan het eind van de rit nog weer wat kunnen bijschrijven op zijn toch al uitpuilende rekening.

Het is op zich ook wel goed nieuws voor warmbloedige mensen. Na het succes van Top Gun: Maverick, blijkt dat het volk toch nog wel en masse zit te wachten op traditionele actiefilms met veel testosteron, ontploffingen en voertuigen die hard gaan. Sterker nog waarschijnlijk snakt men hiernaar in de zee van de inwisselbare policor meuk die Hollywood verder produceert tegenwoordig. De markt heeft gesproken en die zal in de toekomst waarschijnlijk weer wat vaker bediend worden. Want zo gaat dat uiteindelijk toch. Heb jij F1 al gezien? Of ben je zelf een 60+ coureur als je niet op autoblog zit? Laat het weten, in de comments!