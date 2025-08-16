Gordon Murray presenteert moderne McLaren F1 GTR!

Die wel gewoon straatlegaal is.

McLaren heeft eerder dit jaar de W1 onthuld, die bedoeld is als opvolger van de F1 en de P1. Deze auto maakte echter weinig indruk. Dat komt misschien ook omdat Gordon Murray al een spirituele opvolger van de F1 had onthuld die veel gaver is: de GMA T.50. En nu steelt Gordon Murray de show op Monterey Car Week met een auto die nog veel meer op de F1 lijkt.

Grappig genoeg mag de naam McLaren F1 niet genoemd worden in het persbericht. Er staat dus alleen dat de auto een hommage is aan “Murray’s originele Le Mans-winnende auto”. Het design laat verder geen enkele twijfel bestaan over de inspiratie voor deze S1 LM.

Je zou bijna denken dat het een restomod is, maar daar is de McLaren F1 net iets te prijzig voor. Deze auto is gebaseerd op de GMA T.50. Wel heeft de S1 LM een unieke motor. De 4,0 liter Cosworth V12 is nu een 4,3 liter V12. Deze kan nog steeds net zoveel toeren maken (12.100!) en produceert 700 pk.

De V12 is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, wat ook historisch verantwoord is. Net als het goudfolie wat dient als hitteschild rondom de uitlaten. En drie keer raden wat je in het interieur aantreft? Een centraal stuur en drie stoelen. Dit is dus in alle opzichten een moderne McLaren F1.

De S1 LM is overigens geen GMA (Gordon Murray Automotive), maar een GMSV (Gordon Murray Special Vehicles). Dit is een nieuw bedrijf van Gordon Murray, wat ultraexclusieve auto’s bouwt. De S1 LM is specifiek op verzoek van één klant gebouwd. Normaliter praat je dan over een one-off, maar deze klant heeft meteen VIJF exemplaren besteld. Wat dat gekost heeft? Dat vertelt GMSV niet, en dat is misschien maar goed ook.