Nog even en capaciteitsverlies is verleden tijd voor koude EV’s

Goed nieuws voor de onderkoelde elektrische rijder.

Op een koude ochtend in je netjes volgeladen elektrische auto stappen en zien dat je nog maar de helft aan actieradius hebt, is geen pretje. Als je daar dan vervolgens nog meerdere kilometers af moeten trekken om het überhaupt een beetje behaaglijk te maken in het voertuig, begin je te twijfelen of je de 43 kilometer naar werk nog wel gaat redden. Vorst kan de dag van elektrische rijder flink verpesten, maar vrees niet getergde EV-rijder, er is hoop in de vorm van Chinese onderzoekers.

85 procent bij -34 graden Celsius

De Dalian Institute of Chemical Physics en Chinese Academy of Sciences (CAS) hebben namelijk een nieuwe batterijstructuur ontdekt die ook in extreem koude omstandigheden blijft presteren, meldt het Chinese Global Times. Om precies te zijn houdt de ontwikkelde liquid-solid-state (semi-solid-state) lithium batterij in kwestie meer dan 85 procent van zijn effectieve capaciteit over na een nachtje in -34 graden Celsius. Vrij vertaald naar Nederlandse condities zou dit waarschijnlijk een amper merkbaar verlies betekenen bij een nachtje lichte vorst.

Er werd in dit geval expliciet gekozen voor een semi-solid-state batterij, omdat deze architectuur perfect te stabiliseren is in koudere omgevingen. Het onderzoeksteam paste de chemische samenstelling zo aan dat batterij ook bij lage temperaturen stabiel energie zou kunnen blijven afgeven. Met een beetje hulp van AI, die het BMS (Battery Management System) aanstuurt, zou deze combinatie het beste zijn om de conventionele problemen die Lithium-ion-batterijen in de kou ondervinden, te tackelen.

Geen thermische isolatie

Dan komt nu de ‘maar’ in het verhaal: de niet helemaal solide accu is nog niet direct toepasbaar in EV’s. De onderzoekers hebben hem vooralsnog alleen getest in kleinere voertuigen zoals drones die op grote hoogtes en in extreme omgevingen moeten kunnen opereren.

De manier van testen betekent ook dat de ontwikkelde accu zonder enige thermische isolatie ingezet moet kunnen worden. In een EV is dat wel anders. Het kan inhouden dat de prestaties nog beter zijn als een dergelijk accupakket tussen vier wielen gemonteerd wordt.

Voordat juist die stap genomen kan worden, moeten de onderzoekers meerdere hordes nemen. Dingen als het uitvergroten van de technologie, om te valideren of het dan nog hetzelfde werkt, wat de impact is op de levensduur, de laadsnelheden, etc, etc, etc.

Voor nu laat de doorbraak vooral zien dat er niet alleen gewerkt wordt aan het oplossen van bekende problemen, maar ook dat er schot in de zaak zit. Als het zo doorgaat, kunnen we over een jaar of wat echt zorgeloos elektrisch rondzoemen, ook als het koud is.