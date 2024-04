Ja ja, de knakige Ferrari’s komen eraan

Dit hadden we kunnen zien aankomen. Er komen knakige Ferrari’s aan.

Ferrari is altijd een bijzonder merk geweest. Een van de laatste echte sportwagenmerken. Porsche was dat ook, maar die verkopen voornamelijk plug-in hybride crossovers. Zelfs stijlvolle merken als Jaguar, Aston Martin en Maserati zijn om.

Dus ja, dat uiteindelijk Ferrari overstag zou gaan, is niet zo vreemd. Het is alleen heel erg jammer. Je krijgt namelijk een vehikel dat heel erg ver van de merkwaarden af staat. Het zijn juist die merkwaarden waardoor je juist meer affiniteit met een product hebt en die verwateren een beetje. Maar ja, dat beetje water bij de wijn resulteert wel en extreem veel extra pegels en pecunia, dus als bedrijf ben je wel gek als je niet met een crossover op de proppen komt zetten.

We moeten ook heel eerlijk toegeven dat sommige crossovers best goed zijn. Zo’n Levante met 400 pk sterke V6 klinkt en stuurt beter dan veel andere auto’s in die klasse. En @wouter kwam er laatst achter hoe goed de DBX eigenlijk is. Het nadeel voor die fabrikanten is dat je geen invloed kunt uitoefenen op wat de tuners met je producten gaan doen. En de ergste is Keyvany.

Knakige Ferrari

Keyvany is een bedrijf dat nog het meeste doet denken aan Mansory. Dat is ook niet zo gek, want Keyvany is van een oud-medewerker van Mansory. Dit is geen vreemd fenomeen. Wist je dat de oprichter van Novitec bij Ruf heeft gewerkt? Nu wel! Bij Keyvany mikken ze op de persoon met heel erg veel geld en een heel erg uitgesproken smaak. Om met Bert Visscher te spreken: je verwacht het niet, hè?

Enfin, ze hebben de eerste beelden van hun visie op de Purosangue laten zien en het is zo verschrikkelijk fout dat het weer goed is. Zie het als ‘Kevin and Perry Go Large‘, maar dan met 23 inch-wielen. De Keyvany bodykit bestaat uit een hele hoop onderdelen en geen eentje lijkt esthetische gezien een verbetering te zijn. Dit kit is dermate omvangrijk dat carbon inderdaad het enige materiaal is dat je kan gebruiken, omdat de Purosangue zo anders heel erg zwaar wordt door al die Tupperware.

980 pk!

Volgens Keyvany is de kit in de windtunnel ontworpen en zoals iedereen weet levert dat enkel en alleen lelijke auto’s op. Veel belangrijker zijn de technische upgrades. De topuitvoering van deze knakige Ferrari heeft namelijk 980 pk en 1.170 Nm. Of dat op basis van de V12 of de V8 is, is niet helemaal duidelijk. Keyvany heeft al wat upgrades voor de biturbo achtcilinders, maar die komen niet zover (zonder elektrische ondersteuning). De prestaties zullen dan ook briljant zijn voor het type auto. Dat dan weer wel.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar houd even in het achterhoofd dat Keyvany alleen de duurste auto’s aanpast. Dus de bodykit zul je vast niet voor 10 mille hebben. Maar ja, zoals we al zeiden, het is in dit geval heel erg belangrijk dat je meer geld dan smaak hebt, anders gaat het al snel fout in het verkoopgesprek.

Check hieronder de rijtest met de gewone Purosangue: