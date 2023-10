Ford vermindert investering in EV’s en accu fabriek

Ford verliest zoveel geld op elektrische auto’s dat het nu ook de investering gaat verminderen.

Tesla ervaart momenteel wat meer tegengas (tegenelekticiteit?) dan voorheen van de legacy automakers. Maar, het valt de oude jongens wel zwaar om dit offensief te blijven financieren. Volkswagens head honcho heeft al laten weten dat het water Volkswagen aan de lippen staat vanwege alle investeringen in ‘elektrisch’. En ook bij Ford is het momenteel nog niet bepaald winstgevend om EV’s te verkopen.

Eerder schreven we al dat Ford 32.000 Dollar per verkochte EV verliest. Dat loopt flink in de papieren als het om tienduizenden verkochte units gaat. In Q3 van 2023 zijn de cijfers alleen maar slechter geworden. Ford verkocht weliswaar 20.962 EV’s in het kwartaal, nipt meer dan grote rivaal General Motors. Dit is goed voor een omzet van 1,8 miljard Dollar. Maaaaaar…Ford boekt een verlies van 1,3 miljard Dollar op de verkoop van deze EV’s. Dat is nu dus 36.000 Dollar per unit. Dit vanwege de hoge ontwikkelings- en fabricatiekosten.

Dat is immers waar Tesla het verschil maakt. Niet alleen heeft de Amerikaanse nieuwkomer dingen als range en opladen goed voor elkaar, zij weten vooral ook winstgevend te produceren. Dat lukt de meeste andere EV bouwers tot op heden dus niet. Zeker niet de giganten die we kennen.

Is dat dan slechts een kwestie van tijd? Is het zo dat investeringen nu nog zwaar drukken op de bottom line, maar in de komende jaren goedgemaakt worden? Wellicht, maar zo eenvoudig is het kennelijk toch niet. Ford besluit nu namelijk niet voor niks om de productie van de Mach E terug te schroeven naar een lager pitje. En daarnaast worden investeringen in een nieuwe fabriek om accu’s te maken uitgesteld. Ford zegt dat de vraag naar EV’s groeit, maar niet zo snel als verwacht. Klanten zijn niet bereid meer geld te betalen voor een EV dan voor een ICE:

Many North American customers interested in buying EVs are unwilling to pay premiums for them over gas or hybrid vehicles. The narrative has taken over that EVs aren’t growing; they’re growing. It’s just growing at a slower pace than the industry and, quite frankly, we expected. Ford will need less EV capacity in the near term as demand has ‘softened’. John Lawler, UFO CFO van Ford

Waarvan akte. Koop jij wel een Ford F-150 Lightning? Laat het weten, in de comments!