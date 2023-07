Jack Plooij heeft een mening over Daniel Ricciardo

Onze favoriete tandarts (of was het nu kaakchirurg) Jack Plooij heeft een mening over Red Bull en Daniel Ricciardo.

Tot ons aller vreugde mogen Jack Plooij en Olav Mol toch blijven bij Ziggo Sport. Binnen afzienbare tijd is alles dus weer bij het oude. Immers verliest Viaplay tot verbazing van niemand met een hersencel of twee elke dag een bak geld op de F1 rechten voor Nederland. Het Scandinavische mediabedrijf zal naar verwachting na dit mislukte avontuur met de staart tussen de benen afhaken. Theoretisch zou het wel lachen zijn als de NOS een blik belastinggeld opentrekt om daarna de rechten te kopen. Maar meer voor de hand liggend is dat Ziggo ze terughaalt voor weinag.

Ondertussen moeten ze het bij Ziggo doen met het race café en wat samenvattingen. Uiteraard is de gebruikelijke club tafelgasten er ook nog bij. Althans dat denk ik, want ik kijk het eigenlijk niet meer sinds de overstap naar F1TV. Doch naar ik begrepen heb gaat Bobby Doorknobs nog met enige regelmaat in gesprek met onder andere Jack Plooij en Olav Mol. En mag dat dus, eerdere geruchten ten spijt, voorlopig ook zo door blijven gaan van de head honcho’s.

Dat betekent dat we kunnen blijven genieten van de meningen van Jack en Olav. En die zijn boud te noemen. Zo heeft Jack nu laten optekenen dat hij denkt dat Red Bull Daniel Ricciardo in de Alpha Tauri zet, om te evalueren wat hij nog kan. Maar ook, om Sergio Perez onder druk te zetten:

Natuurlijk gaan ze echt niet zomaar de nummer twee uit het kampioenschap wippen, maar als hij nog zestien keer niet in Q3 weet te komen, dan is het wel een keertje klaar. Ik denk dat Helmut Marko ook wel wil zien hoe snel Ricciardo in deze auto is. Wat kan hij in de auto laten zien? Heeft hij ‘het‘ nog? Jack Plooij, trapt open deuren in en sloopt kiezen eruit

Mocht Ricciardo nu zichzelf in positieve zin onderscheiden, moet Perez echt zijn koppie erbij gaan houden, aldus Plooij:

Dan gaat Marko een keer tegen Pérez zeggen, ‘Vriend, even goed erbij blijven met je koppie.’ En anders zet hij gewoon Ricciardo in die Red Bull. Jack Plooij, gaat dieper dan een wortelkanaalbehandeling

Voor wat betreft Nyck de Vries had Plooij al enkele weken geleden uit de doeken gedaan dat donkere wolken zich samenpakten boven diens hoofd. Olav Mol had al sowieso nooit zoveel fiducie in Nyck. Zelfs daarin had Ollie dus kennelijk gelijk. Onmisbaar dus voor al je F1 duiding deze b0iZ. Waarvan akte.