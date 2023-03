Is Jack Plooij klaar met de Formule 1?

Vermaard kaakchirurg Jack Plooij suggereert dat zijn dagen als razende Formule 1 reporter wellicht achter hem liggen.

Zojuist hebben sommigen van jullie weer kunnen genieten van het commentaar van Viaplay. Hoewel het woord ‘ultra’ inmiddels verboden lijkt te zijn voor Nelson en Melroy, hebben de twee nu kennelijk een obsessie met de kleurtjes van de auto. Als ik het goed begrijp van mijn waarde collegae welteverstaan. Zelf kijk ik namelijk al twee jaar naar F1TV met Engels commentaar. Vandaag was daar de keuze tussen de uitstekende Jolyon Palmer en de eveneens prima Anthony Davidson.

Enfin, wie niet meer het commentaar doen voor de Nederlandse feed, zijn in ieder geval Jack Plooij en Olav Mol. Het tweetal doet voor de liefhebbers nog vanuit de studio verslag voor Grand Prix Radio. Hoewel dat nu middels een constructie via België moet. Viaplay heeft immers de Nederlandse radio-rechten ook maar gekocht, om de twee oudgedienden de pas af te snijden. Het lijkt erop alsof de mensen van de Nordic Entertainment Group met de handen in het haar zitten met hun mega-aankoop. Die dertig miljoen per jaar kan er natuurlijk niet uit. Zeker niet met al die alternatieven nog voor handen.

Desalniettemin staan tot ergernis van sommigen en vreugde van anderen Mol en Plooij dus toch min of meer buiten spel. En bij Jack knaagt het wel dat hij niet meer bij races is. Bij de wintertest in Bahrein was Jack wél aanwezig. En een beetje de ellebogen schurken met al die andere racefanaten, coureur of anderzijds, is toch het leukste. Zo laat Jack doorschemeren bij radio Veronica.

De altijd scherpe Toine van Peperstraten voelt de pijn feilloos aan en gaat voor de vraag der vragen: denkt Jack dan aan stoppen? Is het meest recente boek van Jack getiteld ‘Het beste van Jack’ ook het laatste boek van Jack? De verslaggever twijfelt, maar laat zich dan toch een veelzeggend ‘misschien is het wel mijn laatste boek ja’ ontvallen. Het zal toch potverdikke niet waar zijn…Zo ben je bijna de ster van Drive to Survive en het volgende moment is het klaar…

