Sportsedan voor trackdays (35K) – AB Advies

Wat is de meest heftige sportsedan voor trackdays voor 35 mille? We zoeken het uit!

Vandaag gaan we Autobloglezer Andry aan een auto helpen. Althans, dat gaan we proberen. We zijn namelijk van mening dat het wel eens een heel erg lastige zoektocht kan zijn, zij het wel een leuke. Het zit zo: Andry rijdt op dit moment een Mitsubishi Lancer Evolution VII RS2. Dus een lichtgewicht RS met enkele opties om het leven aan boord aangenaam te maken (lees: sportiever).

Om de kilometerstand van die Mitsubishi niet te hard te laten oplopen, is hij aan het zoeken naar een tweede auto. Andry gaat de auto gebruiken voor woon-werkverkeer, plezierritjes en trackdays. Het moet dus een auto zijn die van alle markten thuis is. En daar gaat het een beetje mis met de overbekende BMW’s en Mercedessen, want die zijn te comfortabel en te zwaar. Ook een Mustang GT en Mégane R.S. kan Andry niet bekoren. Kortom, weten wij wat hij moet gaan kopen?

De wensen en eisen voor een sportsedan voor 35 mille kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Vorige: Mitsubishi Evo 6 RS2. Huidig: Mitsubishi Evo7 RS2 + BMW E90 LCI 330i Koop / lease: Koop Budget: Max. 35k Jaarkilometrage: 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Een auto naast de Evo 7 om de kilometers van deze binnen de perken te houden Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken / modellen: Sedan met een fatsoenlijke benzinemotor erin No-go merken / modellen: FWD/ VAG/ Frans en (ondersturende) allrounders

Verbruikscijfers: Spritmonitor (Euro 98)

Verzekering: 35 jarige man uit provincie Utrecht, 5 jaar schadevrij, allrisk

Brandstof: United Consumers

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super (952)

€ 31.950

2019

50.000 km

Wat is het?

De ideale sportsedan! De auto die we onbetaald telkens gratis promoten. De reden is simpel: het is een namelijk puike sportsedan. In tegenstelling tot zijn voorgangers is het niet een combinatie van prettige en minder prettige Alfa-kenmerken. Het is gewoon een prima sedan in veel opzichten. Op het gebied van ’tech’ loopt de Giulia ietsje achter, maar dat zorgt er ook voor dat alles werkt. Voor zijn formaat is de Alfa Romeo Giulia niet bijzonder ruim. Met name op de achterbank en in kofferbak is het niet heel veel. Maar wel meer dan voldoende voor een gezin met twee kinderen tussen zindelijk en puber.

Hoe rijdt het?

Uit de kunst! Zeker als je een puik rijdende auto kan waarderen of in dit geval: er eentje eist. De Giulia heeft namelijk een erg prettige balans en stuurt erg direct zonder nerveus te zijn. Natuurlijk, met een goede schroefset, semi-slicks en lichtgewicht velgen wordt het nog heel veel beter. Let op: je moet gaan voor de 2.0T Super en dan met optionele sportstoelen. De Veloce met vierwielaandrijving is op zich goed voor zijn soort, maar de Giulia heeft het niet nodig. De Veloce heeft 280 pk, maar het zijn identieke motoren. Beide kietel je naar zo’n 320 pk, zoals deze Autoblog-lezer ook gedaan heeft:

Kosten Alfa Romeo Giulia

Verbruik: 1 op 11,49

Brandstofkosten: € 165 p.m.

Gewicht: 1.404 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69 p.m.

Verzekering: € 110 p.m.

Kosten per maand: € 344

Onderhoudsprognose

Het lijstje met aandachtspunten dat we hebben gemaakt van de Giulia is verrassend kort. Soms is dat het geval met relatief jonge auto’s. Dan moeten de aandachtspunten zich nog gaan manifesteren. Echter, zelfs het JD Power onderzoek wees uit dat de Giulia behoorlijk betrouwbaar en storingsvrij is. Aanvankelijk een nadeel (de hoeveelheid gadgets aan boord) is dus uiteindelijk een voordeel: alles werkt zoals je verwacht. Check hieronder het Autoblog aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Die gaat meevallen. Giulia’s behouden hun waarde heel erg goed. Met name met benzinemotoren zijn de prijzen heel erg flink te noemen. Een Giulia is een stuk waardevaster dan een vergelijkbare auto. En het is niet zo dat dat alleen in Nederland het geval is, ook in België en Duitsland zijn ze erg prijzig. Dit betekent dat je dus relatief weinig zal gaan afschrijven met een Giulia.

Subaru WRX STI Sport Executive (GE)

€ 29.950

2013

105.000 km

Wat is het?

Een lelijke doch charismatische auto. Ooit was de Impreza GT Turbo (WRX) de ideale rallyauto voor de straat. Dat is bij de WRX STI nog meer het geval. De STI heeft namelijk meer vermogen, een extra versnelling, leuke bodykit, Brembo-remmen en een blauw alcantara interieur. Let op: de auto heet geen Impreza WRX STI meer, ondanks dat de basis gewoon een Impreza is. Qua sfeer zal het niet compleet anders zijn dan de Lancer Evolution die je gewend bent. Een tikkeltje plastiekerig, maar het blijft heel.

Hoe rijdt het?

Iets te volwassen voor een STI-liefhebber, iets te hardcore voor iemand uit een reguliere hot hatch uit het C-segment. De besturing van deze snelle Subaru is niet zo scherp en direct als bij een Lancer. Net als bij en Audi hangt de motor voor de neus, maar omdat het een lage en compacte boxermotor is, heb je niet enorm veel onderstuur bij het ingaan van een bocht. De transmissie schakelt geweldig: korte en directe slagen. Wat weinig benoemd wordt, maar het formaatje is precies goed. Niet te groot en niet te klein. Dat maakt het de ideale auto op krappe en bochtige binnenwegen. De hoeveelheid vertrouwen die dat geeft, is ongekend.

Kosten Subaru WRX STI

Verbruik: 1 op 8,62

Brandstofkosten € 222 p.m.

Gewicht: 1.480 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 77 p.m.

Verzekering: € 120 p.m.

Kosten per maand: € 419

Onderhoudsprognose

Subaru’s hebben de naam heel erg betrouwbaar te zijn. Dat klopt grotendeels ook wel. Qua elektronica van de auto zit het wel snor. De motor is wel een beetje een zorgenkindje, alhoewel de meeste issues bij de 2013-modellen wel zijn opgelost. Check even de koppakking (er zijn er twee). Dit zijn auto’s die populair zijn om te modificeren. Daar kunnen de motoren niet heel erg goed tegen. Uiteraard, het kan op een goede wijze gebeuren, maar check wel even wie het gedaan heeft als je een niet origineel exemplaar tegenkomt.

Afschrijvingsprognose

Niet! Snelle Impreza’s zijn heel erg duur. STI’s al helemaal. Ze schrijven erg weinig af. Een Golf R is makkelijker te vinden voor minder. Maar die zijn iets minder speciaal en minder hardcore. Zeker als je ‘m netjes en origineel houdt, zit het met de afschrijving wel snor. Kijk maar waarvoor oude exemplaren nog de deur uitgaan tegenwoordig. Dat gezegd hebbende, dit is de niet de meest gewilde generatie van de Impreza’s.

Ford Focus RS (DYB)

€ 34.950

2018

70.000 km

Wat is het?

Het is geen sedan, we weten het. Maar de Ford Focus RS is wel een auto in de geest van de Impreza en Lancer. Een 2.3 EcoBoost met 350 pk zorgt voor voldoende pret aan boord. Qua vierwielaandrijvingsysteem lijkt de Focus RS best veel op de Evo. Het achterwiel draait ietsje sneller dan het voorwiel, waardoor je niet dat intrinsieke FWD-onderstuur hebt, maar zelfs een voorzichtig driftje kan maken.

Hoe rijdt het?

En zo komen we op het volgende punt: hoe rijdt zo’n snelle Ford dan? Nou, geweldig. Het voelt als een soort rallyauto voor de openbare weg. Richten, sturen, gasgeven en je bent er. Het lang uitblijven van onderstuur is een pre. Het chassis is uitstekend, zeker omdat ‘ie bruikbaar is onder allerlei omstandigheden. Voor circuitdoeleinden is er voldoende voor te krijgen, overigens. Het grootste probleem qua rijden is de zitpositie: die is eigenlijk te hoog voor een rijdersauto. Nu is een zitpositie heel persoonlijk, dus check het vooral eventjes. Stoelen zijn verder wel top!

Kosten Ford Focus RS

Verbruik: 1 op 9,02

Brandstofkosten: € 213 p.m.

Gewicht: 1.575 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85 p.m.

Verzekering: € 120 p.m.

Kosten per maand: € 418

Afschrijvingsprognose

Waar een Focus ST behoorlijk ver afschrijft, zijn RS-jes bovengemiddeld gewenst. Nu zijn ze in technisch opzicht ook behoorlijk afwijkend. De Focus RS is waardevast, alhoewel op dit prijsniveau verwachten dat je nog wel even iets gaat zakken. Ook hier geldt: zo origineel mogelijk houden of bij Mountune (of een dergelijke naam) de auto aanpassen.

Onderhoudsprognose

Deze zien we nog weleens over het hoofd, maar de 2.3 Turbo is niet een probleemloze motor. Met name de temperatuurhuishouding. Houdt dat goed in de gaten. Ook de koppakking is hier een zorgenkindje. Gezien dit soort bedragen is preventief vervangen geen slecht idee.

YOLO: Cadillac ATS-V

€ 36.500 (Dld, particulier)

2018

75.000 km

Wat is het?

Een Amerikaanse M3 met een betere wegligging dan de M3. Dat laatste moeten we even ter kennisgeving aannemen. We hebben namelijk zelf geen meter in de ATS-V gereden, wel in de gewone 2.0T. In vergelijking met de 328i (F30) was dat best een fijne sedan: achterwielaandrijving, sper en 280 pk. De ATS-V heeft een 3.6 V6 met dubbele turbo, goed voor 465 pk. Daarmee is het een regelrechte concurrent voor de M3. Je moet alleen constant aan iedereen uitleggen dat dit écht een hele goede auto is.

Hoe rijdt het?

Qua wegligging schijnt het beter dan een BMW M3 te zijn. Wil je veel trackdays doen, dan is de ATS-V de ideale auto. Ook tof, je kan ‘m met een handbak krijgen (de Tremec TR-6060). Die is gebaseerd op de T-56 van de Camaro, maar dan sterker. Een achttraps automaat van ZF is ook mogelijk. Ondanks dat de auto meer power heeft dan een M3, is het echt een circuit- en bochtentijger. Nadelen zijn identiek aan de Alfa Giulia: oude techniek en krappe achterbank en kofferbak.

Kosten

Verbruik: 1 op 7,79

Brandstofkosten: € 255

Gewicht: 1.700 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93 p.m.

Verzekering: 280 p.m.

Kosten per maand: € 628

Afschrijvingsprognose

Nou ja, we beginnen al over budget. En niemand kent deze auto. Af en toe zie je een 300C SRT-8 of CTS-V te koop staan voor 5 of 10k te veel. Die blijven dan ook heel erg lang te koop staan. Ook lijkt het alsof alle ATS eigenaren (alle twee) hun exemplaar te koop hebben staan op dit moment. Dit schrijft nog wel af. Het gaat nog echt moeilijk worden om hier een geschikte eigenaar voor te vinden (alhoewel ondergetekende zeker interesse heeft).

Onderhoudsprognose

Check de remmen, of die nog goed functioneren. Slijten sneller dan normaal. Verder hebben we qua betrouwbaarheid een idee eigenlijk. Dus ook dit is een lekkere gok. Die Magnetic Ride dempers zijn waanzinnig goed, maar zullen ongetwijfeld peperduur zijn om te vervangen. Die hoge verzekeringskosten kunnen overigens flink lager: we konden maar twee verzekeraars vinden met een wat je noemt woekerpolis.

Aanbeveling sportsedan voor trackdays

Welke auto moet je dan kiezen? Dat is nog een lastige keuze. De Cadillac lijkt een winnaar te zijn. Ja, het is een yolo, maar het is niet dat een Focus RS of STI een ‘normale’ keuze is. De Alfa Romeo is de betrouwbaarste, mooiste en meest verstandige keuze. Het kan alleen zijn dat ‘ie net te braaf is qua karakter. Je kan er wat aan tunen, maar het zal nooit een M3 qua snelheid worden. Dan moet je echt doorsparen voor een Quadrifoglio. Gaat het puur om circuit-eigenschappen en rauwe sensaties, zoek dan een Civic Type-R (FK2) van 2015 tot 2017. Dat zijn echte circuit-tijgers.