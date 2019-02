Jack Plooij praat over de kansen van Max Verstappen

Wordt het tijd voor een hashtag?

Morgen begint het F1 seizoen van 2019 officieel met de eerste wintertest in Barcelona. Dat betekent natuurlijk dat jullie allen vandaag nog maar één ding willen weten: wat denkt Jack Plooij dat er dit jaar gaat gebeuren? Gelukkig sprak motorsport.com met de aimabele racefan, zodat we je daar alles over kunnen vertellen.

Ten eerste wordt het thema Mercedes aangehaald. Jack heeft wat dit betreft een realistische mening: de auto zal gewoon weer puik zijn en Lil’ Lewis natuurlijk ook. Daarom ligt het eigenlijk in de lijn der verwachtingen dat de combo gewoon weer lekker vooraan wegrijdt. Kortom, Lewis wordt kampioen!

Maar, hoe zit het dan met Max en Red Bull? Max is absoluut klaar voor de titel volgens Jack, maar veel hangt natuurlijk wel af van de kwaliteit van de H-O-N-D-A. Zoals iedereen weet ook Jack dat daar eigenlijk nog niks over te zeggen valt, maar goed, dat doen we natuurlijk toch met zijn allen. Mocht het nou een beetje meevallen met het Japanse blok, dan zal Max maximaal profiteren. Aan Helmut Marko zal het in ieder geval niet liggen als het toch misgaat, want volgens Jack haat Helmut Toto Wolff en zou hij niks liever doen dan de zegereeks van Mercedes kapot maken. Kortom, Max wordt kampioen!

En Ferrari dan, kunnen die nog wat? Dat hangt volgens Jack af van hoe Vettel reageert op de komst van Leclerc. Jack meent te weten dat Charles een contract getekend heeft om expliciet tweede rijder te worden bij Ferrari, met de gedachte ‘mijn kans komt nog wel’. Voor Eddie Irvine en Rubens Barrichello werkte dat immers ook prima in het verleden. Of, oh nee wacht. Enfin, Jack denkt dat Sebbie er linksom of rechtsom wel in slaagt Charles te verschalken, waardoor hij volop mee kan doen om de titel. Kortom, Seb wordt kampioen!

Image-Credit: MV33 via de gramz