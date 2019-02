Ex Audi-designer: “Modern Duits autodesign is graflelijk”

Maar, maar, het is wel premium Duits?

We willen stiekem allemaal premium Duits rijden, maar tegelijkertijd is er tegenwoordig veel kritiek op de designs van de Duitse drie. Mercedes bouwt steevast bananen des doods, Audi monteert op elke auto een gapende muil waar een uit de kluiten gewassen bultrug walvis zich voor zou schamen en bij BMW weten ze helemaal van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen.

Vroeger was dat wel anders. De merken zijn allemaal groot geworden met ingetogen, strakke bakken als de Audi C4 100, BMW E38 7-serie (aankoopadvies) en Mercedes W201 190. Juist de cleane, tijdloze designs die de auto’s een aanblik gaven alsof ze uit een brok staal gemaakt waren sprak mensen aan. En stiekem doet het dat nog steeds. Kijk maar naar het recente succes van Volvo.

Onder bezielende leiding van drie ex-VAG medewerkers (Thomas Ingenlath, Robin Page en Max Missoni) stampte Volvo de afgelopen jaren weer een strakke nieuwe generatie auto’s uit de grond. De auto’s ogen modern, maar niet druk en wild. Als het aan het trio ligt, blijft dat ook in de toekomst zo. Tegenover Autocar laat Ingenlath weten:

We managed successfully in this generation not to go down the route of heavily sculpted bodywork, unlike some of our competition that have a hectic look with millions of cuts in the body panels. We did not enter that war of making hundreds of styling features within one panel and we definitely want to stay out of it.