F1 TV binnen een maand beschikbaar in Nederland

Live F1 streamen? In februari rolt de nieuwe directe streamingsdienst F1 TV uit, ook in Nederland.

Formule 1 op je TV is nog relatief simpel. Met een pakketje van Ziggo kun je de races recht op je beeldscherm volgen, inclusief Nederlands commentaar en exclusieve interviews. Voor niet-Ziggo-klanten wordt het al ietsje moeilijker. Je kunt altijd een setje websites raadplegen, maar de kwaliteit is, laten we zeggen, wisselend. Liberty Media rolt een nieuwe dienst uit genaamd F1 TV, waardoor de races makkelijk en in goede kwaliteit op je beeldscherm verschijnen. Dat idee echter niet uit de lucht vallen, het bestaat al een tijdje.

De dienst werd echter beperkt tot grote landen of landen waar F1-races verreden worden. Zo kregen onder andere België, Duitsland, Frankrijk en Hongarije de dienst al in 2018. Maar wij Nederlanders moesten er nog even over wachten. Dat wachten komt ten einde: op 18 februari kan F1 TV aangeschaft worden. Toevallig op dezelfde dag dat we de nieuwe Red Bull racewagen mogen aanschouwen. Vanaf dan kun je op F1 TV kijken naar de testdagen, tijdig zal ook het nieuwe seizoen te zien zijn.

De prijzen van Nederland en de andere 59 landen die de dienst krijgen in 2019, zijn nog niet onthuld. In België kun je kiezen uit een heel seizoen voor 65 euro, of 8 euro per maand. Dat zou representatief zijn voor Nederland. Bij het pakket krijg je wel de documentaire Michael Schumacher: The Making Of A Legend. Kijk en zie op 18 februari.