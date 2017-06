Jackie Chan pakt alsnog twee podiumplaatsen op Le Mans

De filmster en stuntman stuurde een eigen team naar Le Mans en boekte meer succes dan hij ooit had durven hopen.

Afgelopen weekend was het weer smullen geblazen voor de liefhebber van enduranceracerij. De 24 uren van Le Mans stonden garant voor een hoop spektakel en dan vooral in de “lagere” raceklassen. De LMP1-kanonnen hadden te maken met nogal wat technische problemen waardoor het er even naar uitzag dat de Nederlandse Chinees Ho-Pin Tung er in een LMP2-auto met de overall winst vandoor zou gaan.

Zover kwam het net niet en toch mag Jackie Chan, eigenaar van het team waar Tung en consorten voor rijden, bijzonder trots zijn. Vandaag blijkt dat Chan nóg een stukje trotser mag zijn, want de tweede auto van het team is gepromoveerd van een vierde naar een derde plaats in de einduitslag!

Vaillante Rebellion, #3 overall en #2 in de LMP2-klasse, is namelijk gediskwalificeerd. Het team had een verboden gat in het bodywork zitten waardoor de motorkap sneller kon worden gedemonteerd voor het broodnodige onderhoud van de krachtbron. Vette pech dus voor Nelson Piquet junior, David Heinemeier Hansson en Mathias Beche en veel geluk voor Jackie Chan, die maar liefst twee podiumplaatsen binnenhengelt.

De stuntman was niet aanwezig in Le Mans, maar gaf via twitter aan dat hij natuurlijk apetrots is op de prestatie van zijn team. Volgens Chan voelde de podiumplaats als het winnen van een Oscar. Hieronder zie je de auto’s waarmee Jackie Chan DC Racing aan de start van Le Mans verscheen.