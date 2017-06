Prijzen van deze G-klasse speciaaltjes maken je duizelig

Onlangs presenteerde Mercedes twee speciale edities van de G-klasse: de designo manufaktur Edition en de Exclusive Edition. Zojuist ontvingen we de Nederlandse prijzen en die zijn niet mals.

Nu is zo’n G-klasse toch al geen prijspakker en zeker als je een AMG neemt ben je zo een tonnetje of drie verder. Über-G’s als de G 500 4×4², de G 63 AMG 6×6 en de G650 Landaulet zijn intussen al niet meer te koop, maar wie heel hard van zijn euro’s af moet en graag rondrijdt in een blokhut op wielen kan nog steeds bij Das Haus terecht.

Zo’n designo manufaktur Edition is leverbaar als G 350 d en als G 500. Deze editie krijgt drie nieuwe lakkleuren die worden gecombineerd met zwarte exterieurdetails. Het interieur krijgt zwart designo nappaleer met rode “contrastsiernaden”, een bijzonder stuur en wat andere gizmo’s die je nét iets meer dat king of the road-gevoel geven. Prijzen? Komen ze. We hebben tussen haakjes de prijzen van de reguliere modellen erbij gezet voor het referentiekader.

G 350 d: € 189.843 (€ 167.922)

G 500: € 198.337 (€ 179.961)

Gauw door naar de Exlusive Edition. Dit pakketje is alleen leverbaar op de AMG’s en bestaat uit wat rvs en aluminium her en der. Uiteraard krijgt deze versie net als de designo manufaktur speciale velgen en een moddervet prijskaartje. Hoe moddervet? Zo moddervet:

G 63: € 256.289 (€ 235.082)

G 65 Exclusive Edition: € 417.633 (€ 404.049)

Benieuwd hoe zo’n G65 met dikke V12 rijdt? Check onze rijtest! Voor de nostalgische gevoelens check je DAAR een beschrijving van de G55 AMG door niemand minder dan AB-coryfee @Sacha.