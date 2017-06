BMW: breng deze coupé op de markt!

Zelden zagen we shopjes waar we zo blij van werden.

Hoewel de BMW Z3 Coupé volgens sommigen op een clownsschoen lijkt, kan het bijna niet anders dan dat deze sportwagen met z’n onconventionele koetswerk een toekomstige klassieker is. In de huidige line-up van BMW ontbreekt een waardige opvolger van de Z3 en Z4 Coupé, maar gelukkig weerhield dat de Finse designer Esa Mustonen er niet van om zelf een ontwerp in elkaar te knutselen.

Mustonen maakte een moderne interpretatie van de Z3 Coupé waarbij hij rekening hield met de huidige designtaal van BMW, meer specifiek de concepts van BMW. Zo zien we duidelijk invloeden van de onlangs gepresenteerde 8 Serie Concept, maar we herkennen ook een vleugje i8 (rijtest) in de plaatjes.

BMW neemt dit ding natuurlijk never nooit in productie en toch is het fijn om weer effe weg te dromen bij een frisse en originele Bimmer. Zeker met de presentatie van de 6 Serie Gran Turismo vers in het geheugen.