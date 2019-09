Bentley Continental ‘Ultratank’ neemt clichés wel heel letterlijk

In mother Russia...

Er is altijd baas boven baas, zo blijkt maar weer. Een standaard Bentley Continental GT is al een coole auto. Een grote luxe ‘GT’-Coupe die nog relatief sportief is ook én een heerlijke zijdezachte W12 voorin heeft liggen. Voor een Nederlands bedrijf kon het wel een tandje unieker en zij presenteerden de Bentley Continental Offroader: een crossover die wél cool is. Ook zou de auto in bijna elk terrein zijn mannetje kunnen staan.

Klinkt top, maar in Rusland is alles heftiger. De bevolking aldaar lijkt alles niet zo serieus te nemen en daardoor blijven er maar vreemde verhalen vanuit het grote land komen. Zoals een YouTuber genaamd AcademeG. Kennelijk bestaat zijn woon-werkverkeer uit het doorkruisen van een steile berg met een rivier en modderig terrein. Of hij is onder het mom ‘YOLO’ gewoon aan de slag gegaan met een merkwaardig project genaamd ‘Ultratank’. Kijk zelf maar.

Ja, dat is een Bentley Continental Tank. De auto is volledig omgebouwd om tussen een set rupsbanden te bassen. Dat alles zonder de functies verloren te laten gaan, het rijdt en stuurt nog steeds. Je moet waarschijnlijk wel iets van comfort inleveren. En snel hoeken doe je ook iets minder dynamisch dan de normale Continental. Niet dat dat nou precies een Formule 1-auto was, maar het kan dus nog erger.

Grote, luxe auto’s krijgen vaak het label ‘tank’ aangemeten. Deze Bentley neemt dat wel heel letterlijk. Overigens het snelste vervoersmiddel op aarde met rupsbanden, zo zegt de bouwer. Wij wachten even op de dragrace tussen de Ultratank, de T-72 en de Leopard 2 en dan geloven we hem helemaal.