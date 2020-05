De krachtigste BMW 4 Serie wordt NIET de M4

Wat is meer omstreden, het nieuws dat de BMW M4 niet de krachtigste is, of toch nog steeds die grille?

De nieuwe BMW 4 Serie is een vrij bijzondere auto. Iedereen heeft immers wel een mening om het uiterlijk van een auto. De Fiat Multipla wordt unaniem bevonden als een lelijk hok, de Alfa Romeo Giulia is een rijdend kunstwerk. Ook over die nieuwe BMW heeft iedereen een mening, al neigt dat sentiment eerder naar de Multipla dan naar de Giulia.

Waarom is het bij die nieuwe 4 Serie zo bijzonder? Niemand heeft de auto nog gezien. Tot nu toe zijn er immers alleen nog maar schetsen en gecamoufleerde auto’s getoond, het daadwerkelijke design heeft het gros van de mensen nog niet kunnen zien. Behalve op deze gelekte foto’s, dan.

Het moment komt echter steeds dichterbij dat wij de auto daadwerkelijk kunnen ‘bewonderen’. Binnenkort moet de 4 Serie worden getoond, de eerste auto’s moeten voor 2021 zelfs al op de weg rijden. En zoals het bij een BMW hoort, moet het gros van de informatie al bekend zijn voordat BMW het zelf wil vertellen.

Nu is het Autocar die meer te weten is gekomen over de nieuwste 4 Serie. En om te beginnen met nogal opvallend nieuws: de BMW M4 wordt als je kijkt naar de krachtigste niet de absolute topper van de range. De drie M4-modellen (komen we zo nog op terug) krijgen namelijk maar een magere 510 pk mee. Dat is 20 pk minder dan de BMW i4. Die elektrische sedan gaat rijden op hetzelfde platform als de 4 Serie, net als de iX3 doet met de X3-auto’s. Om het in simpelere termen te houden: in feite is de i4 dus gewoon een elektrische versie van een 4 Serie. BMW had die elektrische sedan ook als M4e kunnen vermarkten, alleen klinkt i4 net iets intelligenter en modieuzer.

Dan over naar het volgende, opvallende nieuwsje van Autocar. Die M4 wordt namelijk niet alleen als coupé en cabrio geleverd, maar ook als Gran Coupé. Een vierdeurs, dus. Waardoor de hele sportieve line-up van BMW voor deze schrijver wat verwarrend wordt. Want was die BMW M4 niet ‘gewoon’ de coupé-versie van de BMW M3-sedan? Gaat de autobouwer straks dan ook weer een M3-coupé maken, om het geheel af te maken?

Kennelijk is het BMW niet ontgaan dat de verschillen tussen de 3 Serie en de 4 Serie zo wat klein worden. Volgens de Britse publicatie hebben ze namelijk ‘significante modificaties’ gedaan zodat de 4 Serie ‘individueler’ wordt binnen de BMW-line-up. Een van die modificaties is op het gebied van design – die knoert van een grille – en een stijver chassis. Zo moet het sturen preciezer worden en krijg je meer controle over de ophanging van de auto.

Autocar heeft overigens nog meer info over de BMW weten los te peuteren. Zo is die eerder genoemde 510 pk (en ~813 Nm) voor de M4 inclusief Competition-pakket. Standaard krijgt de M4 480 pk en 601 Nm mee uit een 3,0 liter-twinturbo-zescilinder die naar de achterwielen wordt gestuurd. Dan zijn er nog zes goedkopere benzine- en dieselmodellen, van elke categorie drie. Het aantal cilinders wisselt tussen de vier en zes. De instapper 420i krijgt 187 pk mee, de M440i- en M440d-modellen krijgen 48V-mildhybrid-ondersteuning. De M4-modellen en de i4 moeten in 2021 op de markt verschijnen.