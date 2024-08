Jaguar: parkeer je I-Pace voorlopig enkel buiten!

Je mag je Jaguar I-Pace voorlopig alleen buiten parkeren, aldus Jaguar na drie branden met de EV.

Een opmerkelijke oproep van Jaguar: parkeer je Jaguar I-Pace voorlopig niet in je garage, maar zoek een plekje in de open lucht. Daarnaast is het advies om de batterij niet verder dan 80 procent op te laden.

Een serieus veiligheidsprobleem want de batterijpakketten kunnen oververhit raken en zelfs in brand vliegen. Het merk heeft al eerder een software update uitgerold die dit probleem moest verhelpen, maar sindsdien zijn er toch weer drie uitgebrande EV’s gemeld. De terugroepactie moet dus over.

Groot probleem

We hebben hier hier dus niet over een verkeerde sticker, maar over een ernstig probleem. In het rapport dat in te lezen is bij de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) staat dat de bijgewerkte software uit de vorige recall geen soelaas geboden heeft.

Sindsdien zijn er drie branden geregistreerd door thermische overbelasting die resulteerde in rook of vuur aan de onderzijde van het voertuig waar de hoogspanningsbatterij zich bevindt. Ambtelijke NHTSA taal voor: hij kan in de fik vliegen

Valse veiligheid

De huidige software waarschuwt en handelt dus niet op tijd. Als gevolg daarvan hebben de eigenaren het idee dat alles goed en veilig is, maar dat kan dus een gevoel van valse veiligheid zijn.

Uiterst gevaarlijk dus als de Jaguar I-Pace aan de lader in de garage staat en dan zomaar in brand vliegt als de eigenaar lekker op één oor ligt.

Parkeer je Jaguar I-Pace buiten

Het brandrisico betreft vooralsnog 2.760 auto’s die dus voorlopig allemaal buiten moeten staan. Het zijn allemaal modeljaar 2019 exemplaren, dus inmiddels al weer wat oudere EV’s. Ze worden allemaal teruggeroepen en na de reparatie is de opdracht om de auto nog eens 30 dagen buiten te parkeren. Dat wekt nog niet meteen veel vertrouwen in de door het merk bedachte oplossing.

Of en hoeveel Nederlandse auto’s getroffen worden door de terugroepactie is nog niet bekend. De vraag staan uit bij Jaguar Nederland en we voegen de info hier toe als die binnen is.

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: onze eigen @wouter