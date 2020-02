Jaguar: Jaguar gaat geen lelijke auto’s bouwen

Goed nieuws om het weekend te beginnen.

Het is jullie vast wel opgevallen dat niet alle autodesigns even geslaagd zijn. Althans, naar ‘onze’ mening. Volgens een select groepje mensen zijn de BMW 7 Serie (E38), Peugeot 406 Coupé, Aston Martin DB7 en Alfa Romeo 156 de enige auto’s die ertoe doen als het gaat om fraai design.

Maar er zit natuurlijk wel een gedachte achter. Ten eerste moet een auto voldoen aan alle mogelijke eisen. Mede dankzij voetgangersveiligheid hebben auto’s relatief veel massa aan de voorkant, om zo de impact van de betreffende voetganger op te kunnen vangen. Een ander dingetje is smaak. Wij Europeanen (we rekenenen de Britten voor vandaag nog eventjes mee) houden van ingetogen styling en kleuren. In andere grote markten is er aanzienlijk minder schroom. In de VS mag succes wel uitgedragen worden en op veel Aziatische markten moet een auto uitstralen dat ‘ie duur is.

Ergo: auto’s zijn tegenwoordig voorzien van kermisverlichting, enorm veel chroom en natuurlijk gigantische grilles. Kijk, dan zien de mensen tenminste dat het goed met je gaat. Aan CarThrottle doet Jaguar ontwerp chef Julian Thomson een boekje open. Volgens hem komt het doordat de Chinezen geobsedeerd zijn door dure merken. Echter, er is geen perceptie van waar het desbetreffende merk voor staat. Dus de automerken presenteren hun producten met enorm cartooneske ‘neuzen’, om zo maar in de smaak te vallen.

Thomson heeft het te doen met andere premium merken, die nogal zijn uitgeschoten met het maken van extreme neuzen. De reden dat de Europese 7 Serie een enorme grille heeft, is omdat men de auto ook in China wil verkopen, bijvoorbeeld. Volgens Thomson zijn de auto’s dusdanig lelijk dat alleen ‘hun moeder’ ervan zou kunnen houden.

Hoe zit het dan met Jaguar? Exterieurstyling is toch een belangrijk aspect waar de Britse roofkatten het van moeten hebben. Thomson verklaart dt Jaguar niet mee gaat doen als het aankomt op gekke design met enorme ‘gezichten’. Jaguar zal proberen met ingetogen designs de kopers over de streep te trekken. Ook in China. Nu maar hopen dat Lexus, BMW en Audi ontwerpers meelezen…