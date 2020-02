Suzuki Swift Sport onderstel: Autoblog Garage update

We hebben inmiddels wat kilometers achter de rug nadat we het Suzuki Swift Sport onderstel vervingen, Tijd om een tussenstand op te maken.

De Suzuki Swift Sport was vanaf dag één leuk. Compact, licht en wendbaar. Maar elke auto kan altijd beter. Normaal gesproken zouden we als eerste hebben gedacht aan meer pk’s, maar in het geval van de Suzuki Swift Sport is dat niet direct nodig. De standaard 140 pk’s zijn potent genoeg om de 935 kilogram op gang te krijgen. De 230 aanwezig Newtonmeters houden de boel vervolgens ook keurig op snelheid. Nee, het meeste winst was te behalen op het gebied van ‘street credibility’ en het onderstel.

Suzuki Swift Sport onderstel door Cobra Suspension en AST Suspension

Soms gaan zaken hand in hand. Één van de visuele uitdagingen die de standaard Suzuki Swift Sport kent is namelijk dat de stance aan de hoge kant is. Het is geen crossover, maar het kan zeker lager bij de grond. Gelukkig kregen we al snel een bericht van Cobra Suspension, die ons wel wilde helpen met het verlagen van de Swift Sport. Eenmaal in gesprek kwamen we al snel tot de conclusie dat het mooi zou zijn om een instelbare schroefset te monteren. Cobra Suspension laat de dempers voor hun schroefsets door AST Suspension ontwikkelen. Omdat beide partijen nog geen set hadden liggen voor onze Suzuki Swift Sport, besloten we deze samen te ontwikkelen.

Een lang verhaal kort samengevat: we schroefden de standaard dempers en veren onder de Suzuki Swift Sport vandaan om ze op te laten meten door de heren van Cobra en AST. Heel tof dat twee Nederlandse bedrijven daarbij samenwerkten om onze Swift van een beter onderstel te voorzien. De ontwikkeling zat een beetje tegen kostte wat tijd. In de tussentijd gingen we op zoek naar andere velgen en banden.

Via-via kwamen we in eerste instantie in contact met de mensen van OZ, die ons graag wilden helpen. Ze merkten echter ook terecht op dat hun écht gave velgen misschien wel wat duur waren voor een relatief vriendelijk geprijsde Suzuki Swift Sport. En bovendien kun je bij Suzuki zelf al OZ-wielen bestellen, dus het leek ze geen slecht idee iets te proberen met hun andere label: Sparco.

Suzuki Swift Sport op Sparco velgen

Bij Sparco wilden ze graag meewerken en ze leverden een mooie set Sparco Assetto Gara’s in Matt Bronze. Ze zijn ook leverbaar in Matt Black maar de bronstint vonden we erg mooi matchen met het metallic rood van de Suzuki Swift Sport. We kozen voor de maat 7×17 inch, ET 45, 5 gaats met steekmaat 114,3. De velgen wegen 7,95 kilogram per stuk.

Goodyear banden voor de Suzuki Swift Sport

Goodyear leverde ons een setje passende banden. Hoewel we graag voor een lekkere agressieve zomerband als de Eagle F1 5 waren gegaan, leek het er eind vorig jaar nog op dat we winter zouden krijgen. En dus werd gekozen voor een sportieve winterband. En dus rolt de Suzuki Swift Sport nu op Goodyear Ultra Grip 8 Performance MS in de maat 205/45R17. Voor de gewichtsfreaks: de banden wegen 8,678 kilogram per stuk. Dat is wel exclusief de bandendruksensoren. Die ben ik vergeten te wegen, sorry! De banden werden gemonteerd door Premio Van Essen in Apeldoorn.

De combinatie van de velgen en banden transformeerde de Swift al. Hoewel het standaard Suzuki Swift Sport onderstel best comfortabel was, waren de standaard banden niet het sterkste punt van de auto. Zeker op korte oneffenheden konden ze soms behoorlijk harde klappen doorgeven, die het onderstel niet mooi weg kon werken. Met de montage van de Goodyears werd de auto gek genoeg stiller. Ook werd het stuurgevoel beter en de gripgrens beter te voorspellen. En dat terwijl we nu op winterbanden rijden in plaats van zomerbanden.

De transformatie die schroefset heet

Maar de grootste verandering is te danken aan de samenwerking van Cobra en AST. De schroefset bestaat uit twee delen. De dempers die in hoogte en hardheid verstelbaar zijn dankzij de heren van AST Suspension, en een set daarop afgestemde verlagingsveren ontwikkeld door Cobra Suspension.

Los van het feit dat de verlaging optisch een enorme verbetering is, is er ook een ander voordeel. De Suzuki Swift Sport is namelijk getransformeerd qua weggedrag. Standaard was het onderstel al best aangenaam, maar een tikkeltje soft. De demping is absoluut merkbaar minder comfortabel, maar we willen er dan ook een iets meer hardcore scheurijzer van maken. Na de montage van de schroefset is er ook veel minder sprake van body-roll. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat de auto veel rustiger, preciezer en voorspelbaarder is in het grensbereik.

Steverink Banden voor de uitlijning



Suzuki Swift Sport onderstel wordt uitgelijnd bij Steverink Banden in Apeldoorn

Na de montage van het onderstel is de auto ook nog langs geweest bij Steverink Banden in Apeldoorn om uitgelijnd te worden. Mocht je zelf een schroefset laten monteren, dan is het altijd verstandig om je uitlijning te laten controleren. Doe je dig niet dan heb je kans dat je onnodig veel bandenslijtage pakt. In het ergste geval kan je auto zelfs onvoorspelbaar worden of gevaarlijk reageren door een verkeerde uitlijning.

Los van het veiligheidsaspect, is er nog de ruimte voor aanpassing. Tegenwoordig heeft vrijwel elke auto de mogelijkheid om met behulp van de uitlijning het weggedrag te beïnvloeden. Bij Steverink Banden in Apeldoorn doen ze heel veel uitlijning van race- en rally-auto’s, maar ook met straatauto’s weten ze zeker raad. Ze hebben de Swift Sport een stukje agressiever op z’n wielen gezet, waardoor de auto directer reageert op stuurbewegingen en wat gretiger een bocht in valt.

Uitwegen bij Steverink Banden

Ook heeft Steverink de auto uitgewogen. Hierbij wordt de hardheid en rijhoogte van elke afzonderlijke demper afgestemd op de gewichtsverdeling van de auto. Daarbij is het doel om het gewicht van de auto zo optimaal mogelijk te verdelen over de vier wielen. Erg leuk om te merken hoe ook de behandeling van Steverink (en vooral ‘meester-uitlijner Eric) de Suzuki Swift Sport weer een stukje verder transformeerde.

Suzuki Swift Sport onderstel samenvatting

Suzuki Swift Sport: looking good dankzij Cobra, AST, Goodyear en Sparco

We zijn erg blij met de transformatie die de Suzuki Swift Sport tot nu toe heeft ondergaan. Het onderstel is misschien iets minder comfortabel, maar zorgt wel voor meer fun. De achterkant is na het uitlijnen en uitwegen iets stabieler geworden. Lift-off overstuur is nog steeds makkelijk op te wekken, maar je voelt het beter aankomen en het is makkelijker op te vangen. De funfactor is gestegen. Het enige waar we nu tegenaan lopen is dat de ondertrein wellicht iets capabeler is geworden dan het motorblok. Next up voor de Suzuki Swift Sport: agressievere looks en motortuning!