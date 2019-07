Jaguar XE (2019): rijtest en video

De Jaguar XE is misschien een relatief zeldzame verschijning op de Nederlandse wegen, maar hij is recent geheel vernieuwd en dus is het tijd om uit te zoeken of dat wel terecht is!

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

De uiterlijke verschillen zijn niet super ingrijpend maar toch wel erg goed uitgepakt als je het mij vraagt. De neus is een stuk agressiever geworden door andere koplampen, een iets hogere neus en flink andere voorbumper. Zeker als je kiest voor een R-Dynamic pakket zoals bij onze testauto. Dan krijg je onder andere fijne zwarte accenten en sierlijsten in plaats van chroom en wat elementen in de bumper die volgens de ontwerpers geïnspireerd zijn op vliegtuigvleugels. Ook nieuw zijn de wielen, die leverbaar zijn van 18 tot 20 inch. Uiteraard heeft onze testauto die sloffen onder z’n koets. Aan de achterzijde vinden we nieuwe achterlichten en ook een anders vormgegeven bumper.



In het interieur heeft Jaguar optioneel het nieuwe Touch Duo systeem, dat niet perse intuïtief werkt maar wel mooi is om te zien en over fraaie graphics beschikt. Het nieuwe stuur is erg fraai en ligt ook fijn in de hand, en het instrumentendisplay is voortaan volledig digitaal te krijgen. Het is qua interieurkwaliteit geen Audi A4 of nieuwe BMW 3 Serie, maar het is zeker niet slecht. Laatste nieuwtje: de draaiknop is verdwenen en in ruil daarvoor hebben we nu gewoon een schakelpook zoals we die bijvoorbeeld ook in de huidige F-Type terugvinden.



Mooiste innovatie aan boord is misschien wel de optionele digitale achteruitkijkspiegel, waarin je een camerabeeld kan zien in plaats van een traditionele spiegel. Het rare is dat je qua focus even moet wennen, je moet als het ware anders scherpstellen met je ogen dan bij een normale spiegel. Als je er eenmaal aan gewend bent is het echter wel een systeem dat met name in het donker kan zorgen voor beter zicht. Bovendien wordt de spiegel volledig met relevant beeld gevuld, in tegenstelling tot een normale spiegel die altijd nog wat stukken achterbank en raamomlijsting laat zien. Vind je het overigens om wat voor reden dan ook wenselijk om op de klassieke manier de spiegel te gebruiken dan kun je dit doen met een speciaal hendeltje onderaan de spiegel dat net zo werkt als op veel auto’s die een handmatige dimstand hebben op de binnenspiegel. Je bent dus niet verplicht om jezelf te laten wennen aan het videobeeld. Sterker nog: de spiegel is een optie, een normale spiegel is ook leverbaar.





En dan de aandrijflijn. Alle leverbare motoren worden door Jaguar geleverd met een achttraps automaat. Die kennen we al een tijdje en doet zijn werk ook in de XE prima. Nee, niet zo snel als sommige concurrenten dat kunnen met dubbele koppelingen, maar wel gewoon vlot en goed. Motorisch gezien is er keuze uit diesel en benzine. Allemaal 2.0 vierpitters en allemaal met turbotechniek. Inderdaad, even geen zescilinders meer. De diesel is er op dit moment alleen als D180, waarbij het getal voor het aantal pk’s staat.



De D180 is leverbaar met achter- of vierwielaandrijving. Hetzelfde regeltje qua getallen geldt ook voor de benzines, te weten de P250 en P300, maar de P250 is uitsluitend met achterwielaandrijving te krijgen terwijl voor de P300 geldt dat alleen vierwielaandrijving beschikbaar is. Jaguar bouwt de P300 wel met achterwielaandrijving, maar deze komt op dit moment nog niet in de Nederlandse prijslijsten voor.



En hoe rijdt dat ding dan? Nou, helemaal niet beroerd. We reden de P300 met AWD in de buurt van Nice en St. Tropez en het bleek een mooie, veelzijdige auto te zijn. Een prima cruiser op langere, saaie afstanden maar onze auto beschikte over een knop om de rijmodus aan te passen. Als je die in Dynamic zet dan bleek de XE ook echt een heel aardige stuurmansauto. De vierwielaandrijving helpt bovendien bij het sprinten, want in plaats van 6,5 seconden doe je er slechts 5,7 seconden over om de 100 aan te tikken.



Qua besturing is het niet de allerscherpst sturende auto. Je mist soms wel een beetje communicatie vanaf de voorwielen als je écht probeert om je persoonlijk recoord te verbreken van Monaco naar Nice, maar dat is echt alleen als je écht je best gaat doen. Hij stuurt wel lichtvoetiger dan de pre-facelift. De kont wil ondertussen nog best een beetje in beweging komen, ondanks de vierwielaandrijving. Echt episch driften zal niet snel lukken, maar je merkt wel dat de auto echt als achterwielaandrijver ontworpen is en door mensen die van sturen houden.



Alles bij elkaar is het een prettig pakket en een flinke upgrade ten opzichte van de vorige generatie XE. Laten we hopen dat dat ook wat meer kopers de showroom intrekt bij Jaguar en dat de XE daarmee wat minder zeldzaam wordt in ons straatbeeld. Hij is verkrijgbaar vanaf €57.380 en dan heb je niet de D180 maar de P250! Moet je toch écht dieselen, dan hoef je nog maar €200 bij te leggen overigens, dat is ook wel te overzien. De P300 die wij reden kost iets meer, die start bij €66.670. Filmpje!