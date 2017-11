Jaguar Land Rover eigenaar pompt geld in Tesla concurrent

Geen grens, geen grens ik ben in essentie niet per se een slecht mens, ik wil in essentie niet per se een veldslag, maar dat was het lot wanneer ze al dat geld zag (pompen).

Een interessante ontwikkeling in de EV-markt, of geneuzel in de marge? Chinese media berichten dat Tata, bij Europese autoliefhebbers vooral bekend als eigenaar van Jaguar Land Rover, 900 miljoen Dollar in Faraday Future stopt. Ondanks dat we al niks meer geschreven hebben over dit EV-merk sinds januari van dit jaar, wordt de waarde van het bedrijf geschat op negen miljard Dollar, wat betekent dat Tata een belang zou hebben genomen in het bedrijf van tien procent. Geen van beide partijen heeft tot op heden commentaar gegeven op het bericht.

De ontwikkeling van het merk Faraday Future gaat tot op heden gepaard met veel van de problemen die te verwachten zijn bij het opstarten van een dergelijke onderneming. Er is een chronisch tekort aan geld, topmensen vertrekken na conflicten of omdat ze er geen heil meer inzien en af en toe blijkt dat er weer ergens een rekening niet betaald is. Dan moet de daadwerkelijke productie van auto’s nog beginnen…

Maar nu we toch al in de Kraantje Pappie liedjes zitten, zal Tata denken ‘maar wat nou als het lukt, mama’. Op die gedachte drijft immers ook de aandelenkoers van Tesla. Bovendien zit er nog een mogelijk extra voordeel aan de investering voor Tata. Faraday Future beschikt naar verluidt namelijk over geavanceerde technologie op het gebied van connectivity en dergelijke via de Chinese investeerder LeEco. Eventueel zou Jaguar Land Rover daar ook weer van kunnen profiteren, zo is de gedachte. Of had Tata het geld toch beter in Bitcoins kunnen stoppen?