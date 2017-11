“Bottas’ Braziliaanse race was beschamend slecht”

Valtteri krijgt harde woorden naar zijn geblokte hoofd geslingerd van een voormalig wereldkampioen.

In de onkarakteristiek saaie Grand Prix van Brazilië van afgelopen weekend was het vooral Lewis Hamilton die de show stal. De Brit startte vanuit de pitstraat, maar kwam uiteindelijk als vierde over de lijn, luttele secondes achter het leidende trio. Hoewel teamgenoot Bottas deel uitmaakte van dat leidende trio, was het contrast tussen de twee coureurs van Mercedes groot. Op de meet had VB77 nog maar 2,7 seconden voorsprong op LH44, terwijl hij van pole gestart was.

Oké, misschien speelde de strategie Hamilton in de kaart. Waar BOT na zijn verloren start ‘klem zat’ achter Vettel, ging Hamilton iedereen met het grootste gemak voorbij totdat hij zelfs de leiding pakte in de race en dus niemand meer voor zich had. Toen Hamilton echter aan het eind van de race aansloot bij Kimi Raikkonen, kon ook hij de Ferrari niet zomaar passeren.

Maar toch, je had het idee dat deze race een must win was voor de Fin. Mercedes was immers het hele weekend dominant geweest in Brazilië en nadat Hamilton zichzelf elimineerde in de kwalificatie lag de weg open voor Valtteri om zijn derde overwinning te pakken. Na een matige tweede seizoenshelft zou die overwinning als geroepen komen voor de man uit Nastola, wiens contract eerder dit jaar met (slechts) een jaartje verlengd is. Het mocht echter niet zo zijn.

Volgens voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve was de prestatie van Bottas beschamend. Het is nu volgens Jacques officieel: Bottas is hooguit een goede ‘nummer twee’.

When you see what the Mercedes was capable of, you just have to look at Lewis and Bottas wasn’t up to pace. It’s embarrassing for Bottas. Lewis finished around three seconds behind him when he started from the pits. It’s embarrassing. He simply is not on the pace of Hamilton. It’s been like that all year. That’s his level. Which is a good number two.

Shots fired! Overigens vinden we deze schokkende conclusie stiekem niet zo schokkend, immers hadden we ‘m aan het begin van het seizoen al gezien in onze glazen bol. Toch leek BOT in het begin van het jaar het Hamilton heel even lastig te kunnen maken, wat hem ook zijn contractverlenging opleverde. Daarna kreeg Mercedes de diva beter onder controle en was Lil’ Lewis off to the races. Of…hij zou toch niet…zich een klein beetje ingehouden hebben om ook volgend jaar weer zeker te zijn van een lay up?