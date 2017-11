Jaguar biedt F-Type aan voor bodemprijzen

Jaguars met korting...oh...oh-ho-ho-ho...

Eerder zagen we dat de gezonde balans tussen vraag en aanbod in Amerika ertoe leidt dat je er een Honda Acura NSX op kan pikken voor peanuts. Inmiddels treffen de keiharde economische wetten ook de Jaguar F-Type. Kennelijk verkoopt de sportieveling niet zo goed als dealers gehoopt hadden, wat betekent dat er wat voorraad ontstaan is. Jaguar wil die graag wegwerken en geeft de dealers volgens Carsdirect de mogelijkheid auto’s dik beneden de MSRP (Manufacturer Suggested Retail Price) aan te beiden.

Op een F-Type SVR kan je liefst 30.000 Dollar kunnen besparen. Bijvoorbeeld een rood exemplaar recht uit de folder pik je daardoor in het naar Louis van Gaal vernoemde Louisville op voor slechts 100.533 Dollar. Ter vergelijking: bestel je in Nederland een nieuwe SVR, dan zet je dat minimaal 204.320 Euro terug, waarvan 24.597,77 Euro BTW en 61.440 Euro BPM. Grijze import zou dus eventueel interessant kunnen zijn.

De andere modellen uit de range genieten minder maximale korting, maar ook hierop valt het nodige voordeel te behalen. De F-Type R mag de deur uit voor 20K minder dan normaal en de basismodellen voor 10K minder. Dat is dus minder interessant voor potentiële Nederlandse F-Type (rijtest) kopers. Desalniettemin kan je deze informatie misschien toch nog gebruiken om een puike deal af te dwingen bij je lokale dealer, want kennelijk verkoopt de F-Type niet extreem goed.