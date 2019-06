BMW en Jaguar Land Rover kondigen samenwerking aan

De twee partijen slaan de handen ineen op het gebied van elektromobiliteit.

Of je het nu leuk gaat vinden of niet: de auto’s van de toekomst zullen technisch sterk op elkaar gaan lijken. Waar nu nog verbrandingsmotoren van elkaar kunnen verschillen (lijn, boxer, V-vorm) is het straks een lithium ion batterij, een lithium ion batterij en een lithium ion batterij. Autofabrikanten moeten gaan spelen met accugrootte en hoe de accu het vermogen gaat doorgeven aan de bestuurder om een verschil te maken.

In dat opzicht is het logisch dat autofabrikanten steeds meer elkaar gaan zoeken. Waarom als individueel concern een dure ontwikkeling opstarten, als de buurman even verderop hetzelfde van plan is. In dat kader kondigen de BMW Groep en Jaguar Land Rover een samenwerking aan. De twee willen samen technologie omtrent elektrificatie gaan ontwikkelen.

De samenwerking focust op ACES. Deze afkorting staat voor autonomous driving, connectivity, electrification and services. BMW en Jaguar hebben als concern gemeen dat de toekomst elektrisch zal zijn, maar autorijden moet wel zo leuk mogelijk blijven. Beide merken hebben zelfstandig al een begin gemaakt. BMW met de i3 en Jaguar Land Rover met de I-PACE.

Volgend jaar komt de BMW iX3 op de markt. De componenten die deel uitmaken van de aandrijflijn in deze elektrische auto zullen de basis vormen van de samenwerking met Jaguar Land Rover, ook wel bekend als de vijfde generatie eDrive technologie van BMW.