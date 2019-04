In de Jaguar I-PACE zit stiekem een stuk Saab verwerkt

Die zag je niet aankomen.

Het Saab van weleer mag dan enkele jaren niet meer bestaan, de overblijfselen van het bedrijf zijn nog steeds stevig in de weer. Het herboren Saab bijvoorbeeld, NEVS, is in Chinese handen en heeft zelfs voor honderden miljoenen euro’s de handen ineensgeslagen met Koenigsegg. Nu blijkt dat een groep oud-ingenieurs van het omgevallen Zweedse merk de vinger in de pap heeft gehad bij de ontwikkeling van de Jaguar I-PACE.

Natuurlijk hebben we het hier niet over de creatieve meesterbreinen die het een goed plan vonden een joystick in plaats van een normaal stuur in de 9000 te plaatsen. Nee, het onderdeel op de volledig elektrische I-PACE waarover we ditmaal spreken is minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk.

Uit een bericht van Automotive News is gebleken dat de elektrische assen van de fluisterstille katachtige oorspronkelijk in Trollhattan zijn ontwikkeld door werknemers van Saab.

Toen het onderpresterende Saab aan het begin van dit decennium door General Motors verkocht werd aan Spyker, vormde het in een poging te overleven een joint venture met American Axle. Hoewel het samenwerkingsverband bijzonder vruchtbaar was, wist Saab zelf niet aan de dood te ontsnappen. Als gevolg kon American Axle het gedeelte van Saab overnemen. Niet lang daarna werd de tak omgedoopt tot eAAM.

In diezelfde periode bleven de werknemers van eAAM, onder wie ongeveer zeventig man met een Saab-verleden, gezellig hun elektrische assen ontwikkelen. In het specifiek werkte de divisie aan een all-wheel-drive systeem dat Saab al in de eerste jaren van het nieuwe millennium had bedacht. Onder leiding van American Axle wisten de ingenieurs het systeem dusdanig uit te werken dat deze geplaatst kon worden in productievoertuigen.

Uitgerekend American Axle had in de jaren dat de I-PACE (rijtest) opgedroomd werd een bijzonder goede relatie met Jaguar Land Rover. Een lastige optelsom is het allerminst: in 2014 hing het concern aan de telefoon met het assenbedrijf om uit te vinden of het iets in de aanbieding had. Na een aantal gesprekken werd de knoop doorgehakt en besloot JLR de door Saab ontwikkelde elektrische assen van American Axle in de I-PACE te willen verwerken. Zo gezegd, zo gedaan.

Voor wie het had gemist: sindskort staat de Jaguar I-PACE bij ons in de Autoblog-garage als duurtester.