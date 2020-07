Jaguar Land Rover komt met contactloos touchscreen

Deze nieuwe technologie maakt de touchscreen in een Jaguar Land Rover contactloos en helpt je auto schoner te houden.

Hygiëne was nog nooit zo’n vaak besproken onderwerp als in 2020. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. In gesloten omgevingen waar we veel dingen aanraken voelen bacteriën zich het meeste thuis. Hoewel een auto ventileert, zijn er naast het stuurwiel zat zaken waar jij met je vingers aanzit. Zeker in moderne auto’s.

In de auto’s van vandaag de dag zien we steeds minder knopjes en steeds meer schermen. Die aanraakgevoelige schermen zorgen niet alleen voor irritante vingerafdrukken, maar kunnen ook virussen huisvesten. In dat kader werkt Jaguar Land Rover aan slimme touchscreens die je niet hoeft aan te raken. Klinkt gek, maar het werkt als volgt.

Die schermen waar we het over hebben worden door Jaguar Land Rover in samenwerking met de universiteit van Cambridge ontwikkeld. Ze bevatten sensoren die een toekomstige aanraking kunnen voorspelen. Dit gaat gepaard met kunstmatige intelligentie (AI). Als jij je vinger naar een functionaliteit op het scherm beweegt, weet de auto al wat je van plan bent. Zo kun je dingen uitvoeren zonder het display daadwerkelijk aan te raken.

Jaguar Land Rover noemt deze technologie Predictive Touch. Volgens het Britse autoconcern helpt de techniek ook met veilig autorijden. Je zou je vinger meer het werk laten doen. De ogen blijven daardoor meer gericht op de weg. De slimme AI weet immers wat je van plan bent. Uiteraard moet een praktijktest uitwijzen of dit echt zo fantastisch werkt als het autoconcern ons wilt doen laten geloven.

Zaken bedienen in de auto zonder een fysieke aanraking is niet nieuw. BMW heeft bijvoorbeeld al een aantal jaren Gesture Control. Door met je vinger bepaalde bewegingen te maken kun je de volume harder of zachter zetten. Ook het infotainmentsysteem van de Porsche 992 geeft suggesties op basis van vingerbewegingen.

Jaguar Land Rover gaat met contactloze touchscreens nog een stapje verder in een volledige bediening zonder aanraking. Het is niet bekend wanneer we deze technologie gaan terugzien op productieauto’s van JLR. Vooralsnog begeeft Predictive Touch zich in een testfase.