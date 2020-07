Zo slecht doet Renault het in de coronacrisis

Renault doet het alles behalve goed in deze coronacrisis. Ze scoren zelfs relatief slecht.

De coronacrisis heeft een flinke impact op de automarkt. Sommige partijen denken zelfs dat dit jaar dramatisch slecht gaat zijn. Toch doen sommige bedrijven het tot dusver nog aardig goed. Neem Porsche, dat tot dusver ‘slechts’ 12 procent minder heeft verkocht.

Bij Renault zijn de halfjaarcijfers wat minder rooskleurig. Zeg maar ronduit slecht. Want waar wereldwijd de automarkt met 28 procent is gezakt, zakte de Renault-verkoop met maar liefst 35 procent. In Europa zelf zakte de verkoop van de Franse autofabrikant zelfs met 42 procent.

En in Europa ligt volgens Renault zelf ook het probleem. Het bedrijf zegt dat het normaliter veel auto’s verkoopt in landen die tot dusver zwaar zijn getroffen door lockdownmaatregelen. Als het meer aanwezig zou zijn in landen waar de maatregelen minder streng waren, dan was de daling minder sterk geweest, zo denken ze zelf.

Om verder te gaan met het negatieve nieuws: de grootste klappen werden uitgedeeld bij Alpine. De leveringen van de A110 zijn met maar liefst driekwart gedaald. Tot dusver zijn er nog maar 700 Alpine’s verkocht. Wat dat betreft is het niet zo gek dat Renault overweegt de Alpine-fabriek te sluiten.

Gelukkig voor Renault is er ondanks de coronacrisis ook goed nieuws te melden. In Zuid-Korea, waar Renault met Samsung auto’s verkoopt, steeg de verkoop met maar liefst 59 procent. Met de Renault Zoe gaat het ook hartstikke goed, Renault heeft bijna 50 procent meer van de elektrische hatchback weten te slijten in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019.

Hoewel het jaar vooralsnog slecht van start is gegaan, verwacht Renault wel haar doelstellingen voor 2020 te kunnen behalen. Zo heeft het ‘een heel hoog niveau’ aan orders, een ‘bevredigende’ hoeveelheid voorraad en nieuwe hybride-auto’s die het nog kan verkopen. Met andere woorden: de weg omhoog is ingezet. Ook iets dat we elders eerder hebben gehoord.